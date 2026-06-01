René van der Gijp zou grote naam passeren bij Oranje: 'Niet over nadenken'

René van der Gijp zou op de bank zetten bij het Nederlands elftal. De analist van Vandaag Inside kiest voor Donyell Malen als centrumspits, met Cody Gakpo en Crysencio Summerville op de flanken.

Als Wilfred Genee in de rubriek De Krantjes vraagt wie in de spits moet staan, hoeft Van der Gijp niet lang na te denken. “Malen, honderd procent. Daar moet je niet over nadenken. Die moet je vertrouwen geven. Die heeft zo’n sterke zes maanden gehad, zoveel vertrouwen getankt, die jongen. Die moet je gewoon een kans geven. En dan moet je gewoon lekker met die Gakpo op links en met die Summerville op rechts gaan spelen."

"Als jij gewoon speelt met Gakpo, Malen en Summerville…”, stelt Van der Gijp voor. “Die Summerville speelt dan misschien af en toe bij die club waar hij speelt op links (West Ham United, red.), maar dat maakt ook niet uit. Je ziet ook bij die Dembélé en die jongen met die moeilijke naam (Kvaratskhelia), dat het veel rouleert bij Paris Saint-Germain.”

"Ik vind dat wel van deze tijd, dat je dat veel laat rouleren. Dat ze niet zoals vroeger met krijt aan de schoenen hoeven te spelen, maar dat ze eigenlijk overal mogen lopen als ze in balbezit maar gewoon een beetje hun positie houden. Dat kan je met die Summerville prima. Noa Lang zou ik niet in de basis zetten. Die heeft ook een matig seizoen gehad in Turkije."

“Ik zou iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen plek waar hij zich thuis voelt. En dat doet Koeman ook wel hoor”, merkt de analist op. Koeman bereidt zich met een bijna volledige selectie voor op de oefenwedstrijd tegen Algerije van woensdag. Alleen Champions League-finalist Jurriën Timber ontbreekt nog.