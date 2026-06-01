Live voetbal

René van der Gijp zou grote naam passeren bij Oranje: 'Niet over nadenken'

1 juni 2026, 06:55
René van der Gijp zou grote naam passeren bij Oranje: 'Niet over nadenken'
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

René van der Gijp zou Memphis Depay op de bank zetten bij het Nederlands elftal. De analist van Vandaag Inside kiest voor Donyell Malen als centrumspits, met Cody Gakpo en Crysencio Summerville op de flanken.

Als Wilfred Genee in de rubriek De Krantjes vraagt wie in de spits moet staan, hoeft Van der Gijp niet lang na te denken. “Malen, honderd procent. Daar moet je niet over nadenken. Die moet je vertrouwen geven. Die heeft zo’n sterke zes maanden gehad, zoveel vertrouwen getankt, die jongen. Die moet je gewoon een kans geven. En dan moet je gewoon lekker met die Gakpo op links en met die Summerville op rechts gaan spelen."

Artikel gaat verder onder video

"Als jij gewoon speelt met Gakpo, Malen en Summerville…”, stelt Van der Gijp voor. “Die Summerville speelt dan misschien af en toe bij die club waar hij speelt op links (West Ham United, red.), maar dat maakt ook niet uit. Je ziet ook bij die Dembélé en die jongen met die moeilijke naam (Kvaratskhelia), dat het veel rouleert bij Paris Saint-Germain.”

"Ik vind dat wel van deze tijd, dat je dat veel laat rouleren. Dat ze niet zoals vroeger met krijt aan de schoenen hoeven te spelen, maar dat ze eigenlijk overal mogen lopen als ze in balbezit maar gewoon een beetje hun positie houden. Dat kan je met die Summerville prima. Noa Lang zou ik niet in de basis zetten. Die heeft ook een matig seizoen gehad in Turkije."

“Ik zou iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen plek waar hij zich thuis voelt. En dat doet Koeman ook wel hoor”, merkt de analist op. Koeman bereidt zich met een bijna volledige selectie voor op de oefenwedstrijd tegen Algerije van woensdag. Alleen Champions League-finalist Jurriën Timber ontbreekt nog.

Zou jij Memphis Depay in de basiself zetten bij het Nederlands elftal?

Laden...
64 stemmen

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
Kees Smit

Familie van Kees Smit is diep teleurgesteld in Ronald Koeman

  • wo 27 mei, 22:23
  • 27 mei 22:23
  • 8
Frenkie de Jong tijdens de training van Oranje

Nederlands publiek reageert enorm cynisch op nieuwe beelden Frenkie de Jong

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
  • 3
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
325 Reacties
687 Dagen lid
730 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Sterker nog, ik zou Depay helemaal niet meenemen naar het wk. Depay net als Weghorst, voelt zich natuurlijk veel te goed voor de bank en zou alleen maar zorgen voor veel onrust binnen de selectie als ze niet spelen of invallen. Dit soort spelers hebben nog het gevoel dat het sterspelers zijn en eventjes Nederland wereldkampioen maken als ze in de basis staan. Ah, misschien wil Koeman daar ook geen 6 weken zitten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
325 Reacties
687 Dagen lid
730 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Sterker nog, ik zou Depay helemaal niet meenemen naar het wk. Depay net als Weghorst, voelt zich natuurlijk veel te goed voor de bank en zou alleen maar zorgen voor veel onrust binnen de selectie als ze niet spelen of invallen. Dit soort spelers hebben nog het gevoel dat het sterspelers zijn en eventjes Nederland wereldkampioen maken als ze in de basis staan. Ah, misschien wil Koeman daar ook geen 6 weken zitten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws