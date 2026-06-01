René van der Gijp zou grote naam passeren bij Oranje: 'Niet over nadenken'

René van der Gijp zou Memphis Depay op de bank zetten bij het Nederlands elftal. De analist van Vandaag Inside kiest voor Donyell Malen als centrumspits, met Cody Gakpo en Crysencio Summerville op de flanken.
Als Wilfred Genee in de rubriek De Krantjes vraagt wie in de spits moet staan, hoeft Van der Gijp niet lang na te denken. “Malen, honderd procent. Daar moet je niet over nadenken. Die moet je vertrouwen geven. Die heeft zo’n sterke zes maanden gehad, zoveel vertrouwen getankt, die jongen. Die moet je gewoon een kans geven. En dan moet je gewoon lekker met die Gakpo op links en met die Summerville op rechts gaan spelen."
"Als jij gewoon speelt met Gakpo, Malen en Summerville…”, stelt Van der Gijp voor. “Die Summerville speelt dan misschien af en toe bij die club waar hij speelt op links (West Ham United, red.), maar dat maakt ook niet uit. Je ziet ook bij die Dembélé en die jongen met die moeilijke naam (Kvaratskhelia), dat het veel rouleert bij Paris Saint-Germain.”
"Ik vind dat wel van deze tijd, dat je dat veel laat rouleren. Dat ze niet zoals vroeger met krijt aan de schoenen hoeven te spelen, maar dat ze eigenlijk overal mogen lopen als ze in balbezit maar gewoon een beetje hun positie houden. Dat kan je met die Summerville prima. Noa Lang zou ik niet in de basis zetten. Die heeft ook een matig seizoen gehad in Turkije."
“Ik zou iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen plek waar hij zich thuis voelt. En dat doet Koeman ook wel hoor”, merkt de analist op. Koeman bereidt zich met een bijna volledige selectie voor op de oefenwedstrijd tegen Algerije van woensdag. Alleen Champions League-finalist Jurriën Timber ontbreekt nog.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Sterker nog, ik zou Depay helemaal niet meenemen naar het wk. Depay net als Weghorst, voelt zich natuurlijk veel te goed voor de bank en zou alleen maar zorgen voor veel onrust binnen de selectie als ze niet spelen of invallen. Dit soort spelers hebben nog het gevoel dat het sterspelers zijn en eventjes Nederland wereldkampioen maken als ze in de basis staan. Ah, misschien wil Koeman daar ook geen 6 weken zitten.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Sterker nog, ik zou Depay helemaal niet meenemen naar het wk. Depay net als Weghorst, voelt zich natuurlijk veel te goed voor de bank en zou alleen maar zorgen voor veel onrust binnen de selectie als ze niet spelen of invallen. Dit soort spelers hebben nog het gevoel dat het sterspelers zijn en eventjes Nederland wereldkampioen maken als ze in de basis staan. Ah, misschien wil Koeman daar ook geen 6 weken zitten.