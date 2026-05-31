Nederlands publiek reageert enorm cynisch op nieuwe beelden Frenkie de Jong

De selectie van het Nederlands elftal speelden zondag een oefenpartijtje tijdens de training in Zeist. Het account OnsOranje deelde beelden van een fraaie actie van , maar daar wordt cynisch op gereageerd door voetbalfans.

Op het sportcomplex in Zeist werkte Oranje zondagmiddag de eerste publieke training af in aanloop naar het WK. Ronald Koeman beschikte over een vrijwel complete selectie van 27 spelers, met alleen Jurriën Timber nog afwezig na zijn invalbeurt in de Champions League-finale van zaterdagavond.

Onder toeziend oog van zo'n 1.500 supporters en diverse oud-internationals begon de selectie met conditionele oefeningen, waarna de intensiteit snel werd opgevoerd. Vervolgens werden er partijvormen van negen tegen negen gespeeld tussen drie verschillende teams, waarbij het er direct fanatiek en levendig aan toeging. Voor debutant Crysencio Summerville betekende het bovendien zijn eerste training ooit op het veld met het Nederlands elftal.

OnsOranje deelde beelden van een actie van De Jong. De middenvelder dribbelde langs Ryan Gravenberch en wipte de bal naar voren, in de loop bij een medespeler. Daarmee stond hij aan de basis van een kans voor Crysencio Summerville. “Frenkie. 😮‍💨”, schrijft OnsOranje bij de beelden. Fans reageren echter cynisch en noemen de middenvelder van FC Barcelona een ‘postbode’.

Journalist Jeroen Kapteijns is wat positiever. "Dit was de mooiste aanval van de negen-tegen-negenpartijtjes op de training van Oranje met bijna een doelpunt van neo-international Crysencio Summerville", schrijft hij.