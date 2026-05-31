Live voetbal 1

Nederlands publiek reageert enorm cynisch op nieuwe beelden Frenkie de Jong

31 mei 2026, 19:55
Frenkie de Jong tijdens de training van Oranje
Foto: © Imago/OnsOranje
3 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De selectie van het Nederlands elftal speelden zondag een oefenpartijtje tijdens de training in Zeist. Het account OnsOranje deelde beelden van een fraaie actie van Frenkie de Jong, maar daar wordt cynisch op gereageerd door voetbalfans.

Op het sportcomplex in Zeist werkte Oranje zondagmiddag de eerste publieke training af in aanloop naar het WK. Ronald Koeman beschikte over een vrijwel complete selectie van 27 spelers, met alleen Jurriën Timber nog afwezig na zijn invalbeurt in de Champions League-finale van zaterdagavond.

Artikel gaat verder onder video

Onder toeziend oog van zo'n 1.500 supporters en diverse oud-internationals begon de selectie met conditionele oefeningen, waarna de intensiteit snel werd opgevoerd. Vervolgens werden er partijvormen van negen tegen negen gespeeld tussen drie verschillende teams, waarbij het er direct fanatiek en levendig aan toeging. Voor debutant Crysencio Summerville betekende het bovendien zijn eerste training ooit op het veld met het Nederlands elftal.

OnsOranje deelde beelden van een actie van De Jong. De middenvelder dribbelde langs Ryan Gravenberch en wipte de bal naar voren, in de loop bij een medespeler. Daarmee stond hij aan de basis van een kans voor Crysencio Summerville. “Frenkie. 😮‍💨”, schrijft OnsOranje bij de beelden. Fans reageren echter cynisch en noemen de middenvelder van FC Barcelona een ‘postbode’.

Journalist Jeroen Kapteijns is wat positiever. "Dit was de mooiste aanval van de negen-tegen-negenpartijtjes op de training van Oranje met bijna een doelpunt van neo-international Crysencio Summerville", schrijft hij.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
Kees Smit

Familie van Kees Smit is diep teleurgesteld in Ronald Koeman

  • wo 27 mei, 22:23
  • 27 mei 22:23
  • 8
Memphis Depay loopt warm bij Corinthians

Memphis Depay maakt tongen los met outfit bij aankomst in Zeist

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
  • 2
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
326 Reacties
117 Dagen lid
377 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zonder een "postbode", valt de post die voor jou bestemd is. Nooit in de brievenbus of op de deurmat.

21
961 Reacties
206 Dagen lid
2.717 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het een veulentje, in potentie een paard maar t zal altijd een pony blijven. Ajeto! Is het met me eens.

Voetbalfanaat
599 Reacties
1.283 Dagen lid
3.036 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is weer typisch Nederlands. Laat Frenkie dan maar een postbode zijn net zoals Willy van de Kerkhof vroeger de stofzuiger werd genoemd. Frenkie is altijd aanspeelbaar en weet ook altijd zijn medespelers te bereiken kortom een onmisbare schakel. Toen hij geblesseerd was heeft oranje een aantal slechte wedstrijden gespeeld of zijn deze "kenners" dat vergeten. Als je bij een topclub als Barcelona goed staande weet te houden en daar zelfs reserveaanvoerder bent dan ben je echt een hele goede speler.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
326 Reacties
117 Dagen lid
377 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zonder een "postbode", valt de post die voor jou bestemd is. Nooit in de brievenbus of op de deurmat.

21
961 Reacties
206 Dagen lid
2.717 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het een veulentje, in potentie een paard maar t zal altijd een pony blijven. Ajeto! Is het met me eens.

Voetbalfanaat
599 Reacties
1.283 Dagen lid
3.036 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is weer typisch Nederlands. Laat Frenkie dan maar een postbode zijn net zoals Willy van de Kerkhof vroeger de stofzuiger werd genoemd. Frenkie is altijd aanspeelbaar en weet ook altijd zijn medespelers te bereiken kortom een onmisbare schakel. Toen hij geblesseerd was heeft oranje een aantal slechte wedstrijden gespeeld of zijn deze "kenners" dat vergeten. Als je bij een topclub als Barcelona goed staande weet te houden en daar zelfs reserveaanvoerder bent dan ben je echt een hele goede speler.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws