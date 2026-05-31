Feyenoord denkt aan Zinedin Smajlović, speculaties over recordbedrag

31 mei 2026, 20:41
Devy Rigaux
Foto: © Feyenoord ONE
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Feyenoord heeft zich in de strijd gemengd om Zinedin Smajlović. Volgens het Noorse TV 2 behoort de Rotterdamse club tot de partijen die concrete interesse tonen in de 22-jarige verdediger van Sandefjord, die dit seizoen indruk maakt in de Eliteserien.

De belangstelling voor Smajlović neemt snel toe. Naast Feyenoord hebben ook Celtic en Toulouse contact gezocht met Sandefjord om zich te laten informeren over de situatie van de centrale verdediger. Volgens TV 2 verwacht de Noorse club bovendien dat er op korte termijn officiële biedingen zullen volgen.

Feyenoord krijgt concurrentie van Celtic en Toulouse

Smajlović geldt als een van de verrassingen van het huidige seizoen in Noorwegen. De Bosnisch-Zweedse verdediger heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde bij Sandefjord en zijn sterke prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven bij clubs uit binnen- en buitenland.

Binnen Sandefjord wordt inmiddels rekening gehouden met een vertrek van de mandekker tijdens de komende transferperiode. De club verwacht een drukke zomer rondom de verdediger en sluit niet uit dat hij zijn laatste wedstrijd in het Noorse voetbal al heeft gespeeld.

Sportief directeur Matteus Bårdsen wil zich niet uitlaten over de namen van geïnteresseerde clubs. “In het algemeen doen wij geen uitspraken over clubs en individuele spelers. Er is vanzelfsprekend interesse voor onze spelers die het goed doen en de Eliteserien wordt steeds meer gewaardeerd. Zinedin is speler van Sandefjord en daar richten zowel hij als wij ons op.”

Sandefjord mikt op recordverkoop

Een transfer zal niet eenvoudig worden. Smajlović ligt nog vast tot het einde van 2028, waardoor Sandefjord een sterke onderhandelingspositie heeft.

De Noorse club zet bovendien in op een recordverkoop. Het huidige uitgaande transferrecord staat op naam van Stefán Ingi Sigurdarson, die afgelopen winter voor drie miljoen euro vertrok. Volgens TV 2 verwacht Sandefjord dat een transfer van Smajlović dat bedrag ruimschoots zal overtreffen.

Ook de Noorse topclub Bodø/Glimt heeft de verdediger meerdere keren bekeken, maar die club heeft zich vooralsnog niet concreet gemeld.

Eerste doelwit van Dévy Rigaux

Smajlović lijkt het eerste doelwit van de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, Dévy Rigaux. De van Club Brugge overgekomen bestuurder heeft maandag officieel zijn eerste werkdag in De Kuip.

Zinedin Smajlovic

Zinedin Smajlovic
Sandefjord Fotball
Team: Sandefjord
Leeftijd: 22 jaar (20 dec. 2003)
Positie: V
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Sandefjord
0
0
2024/2025
Lecce
0
0
2024
Sandviken
10
2
2023/2024
Lecce
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

