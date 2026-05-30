Ronald Koeman heeft bij Evers & Co op Radio 538 opheldering gegeven over de afwezigheid van in de WK-selectie van Oranje. De bondscoach geeft aan dat hij het een moeilijke afweging vond, maar heeft uiteindelijk op basis van hiërarchie besloten het talent van AZ niet mee te nemen.

Koeman maakte woensdag zijn selectie bekend voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De bondscoach liet eerder weten dat hij in zijn selectie zeer waarschijnlijk ruimte zou maken voor enkele talenten, waar Smit een van de meest logische kandidaten voor leek te zijn. Uiteindelijk besloot hij hiervan af te zien, waardoor de middenvelder van AZ deze zomer thuis zal blijven.

In Evers & Co wordt Koeman gevraagd om deze beslissing uit te leggen. “Je moet een keuze maken uiteindelijk”, begint de bondscoach. “Kies je dan voor Marten de Roon en niet voor Kees Smit? Dat zijn moeilijke afwegingen, maar die moet je wel maken”, legt hij uit. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op eerstgenoemde, die voor het laatst in maart 2024 bij de selectie zat. “Het is een eindtoernooi, dus dan wil je het liefst spelers hebben die uit ervaring weten hoe dat is”, aldus Koeman.

De bondscoach heeft ook andere factoren overwogen. “Je wil ook spelers hebben die hun rol accepteren.” Hij benadrukt dat hij zeker weet dat ook Smit zijn rol had geaccepteerd als hij op de bank had moeten zitten. “Maar kijkt wel naar een stukje hiërarchie. Dan moeten er keuzes gemaakt worden. Dat is dan heel moeilijk, maar dat is zo”, besluit Koeman zijn uitleg.