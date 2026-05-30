Jeremie Frimpong laat voor het eerst van zich horen na mislopen WK

30 mei 2026, 09:47
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jeremie Frimpong heeft via Instagram gereageerd op het feit dat hij door Ronald Koeman niet is geselecteerd voor het WK met Oranje. De back van Liverpool heeft zich erbij neergelegd dat hij niet naar het toernooi gaat.

Koeman maakte woensdag zijn selectie bekend voor het WK van komende maand in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Misschien wel de grootste verrassing is de absentie van Frimpong. De vijftienvoudig international heeft weliswaar een wisselvallig jaar achter de rug bij Liverpool, maar kon, indien fit, wel steevast rekenen op een oproep voor Oranje.

Koeman legde op zijn persconferentie echter uit dat Frimpong niet alleen wegens zijn blessures het afgelopen seizoen niet bij de selectie zit, maar dat hij hem ook heeft gepasseerd. De bondscoach verklaarde namelijk dat hij heeft gekozen voor ‘iemand anders’ op de rechtsbuitenpositie. Daarmee doelde hij op Crysencio Summerville, die voor het eerst opgeroepen is voor het Nederlands elftal.

Het nieuws zal ongetwijfeld een flinke klap zijn geweest voor Frimpong, die twee dagen voor de bekendmaking van de selectie in een video op social media duidelijk maakte ‘world cup ready’ te zijn. “Het mocht deze keer niet zo zijn”, schrijft een teleurgestelde Frimpong in een Story op Instagram. Dat betekent echter niet dat hij Oranje niet gaat volgen. “Ik zal de jongens bij iedere stap steunen”, maakt hij duidelijk.

Jeremie Frimpong

Liverpool
Leeftijd: 25 jaar (10 dec. 2000)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
21
0
2024/2025
Leverkusen
33
5
2023/2024
Leverkusen
31
9
2022/2023
Leverkusen
34
8

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

