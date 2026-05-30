Engelse pers komt met meer informatie over crash Raheem Sterling

30 mei 2026, 11:36
Raheem Sterling na NAC - Feyenoord
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De Daily Mail heeft meer informatie over de crash van Raheem Sterling donderdagochtend. De buitenspeler van Feyenoord heeft een aantal hele zware jaren achter de rug, wat ten grondslag ligt aan zijn crash met zijn Lamborghini.

Sterling zou donderdagochtend om 9.00 uur 's ochtends staande gehouden zijn op de M3, ter hoogte van Hampshire. Nadat hij met zijn Lamborghini betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval, waarbij hij de vangrail raakte, besloot de politie hem in te rekenen. De buitenspeler wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, het in bezit hebben van een drug in de klasse-C en het weigeren van het afleggen van een ademtest.

Bronnen rondom Sterling lieten aan The Sun weten dat hij ‘worstelde met zichzelf’, maar dit werd verder niet uitgeweid. De Daily Mail heeft inmiddels meer informatie gedeeld over de mentale gesteldheid van de 82-voudig Engels international, die volgens een bron dicht bij de speler een ‘helse twee jaar’ achter de rug heeft. “De psychologische druk die op hem lag was immens. Hij was geïsoleerd. Het moment dat hij de bal krijgt, wordt hem verteld dat hij een flop is en niet meer kan voetballen. Bespot, uitgejouwd”, klinkt het.

Na anderhalf jaar amper te hebben gespeeld bij Arsenal en Chelsea, trok Sterling afgelopen winter naar Nederland om bij Feyenoord te spelen. Ook in De Kuip kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. “Hij ging naar Nederland om te ontsnappen en zijn liefde voor het spel terug te vinden, maar de negativiteit volgde hem. Het zijn een paar heel zware jaren voor hem geweest en dit incident vat dat samen.” De krant geeft aan dat de entourage van Sterling niet wilde reageren op het voorval.

0laf
1.240 Reacties
1.341 Dagen lid
5.778 Likes
0laf
In dat kader had hij zich beter gratis kunnen aanbieden bij een club en in nederigheid het plezier in het voetbal terugvinden. Maar maak dat (de omgeving van) wat ooit zo'n grote voetballer was, maar eens wijs.

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

