De Daily Mail heeft meer informatie over de crash van donderdagochtend. De buitenspeler van Feyenoord heeft een aantal hele zware jaren achter de rug, wat ten grondslag ligt aan zijn crash met zijn Lamborghini.

Sterling zou donderdagochtend om 9.00 uur 's ochtends staande gehouden zijn op de M3, ter hoogte van Hampshire. Nadat hij met zijn Lamborghini betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval, waarbij hij de vangrail raakte, besloot de politie hem in te rekenen. De buitenspeler wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, het in bezit hebben van een drug in de klasse-C en het weigeren van het afleggen van een ademtest.

Bronnen rondom Sterling lieten aan The Sun weten dat hij ‘worstelde met zichzelf’, maar dit werd verder niet uitgeweid. De Daily Mail heeft inmiddels meer informatie gedeeld over de mentale gesteldheid van de 82-voudig Engels international, die volgens een bron dicht bij de speler een ‘helse twee jaar’ achter de rug heeft. “De psychologische druk die op hem lag was immens. Hij was geïsoleerd. Het moment dat hij de bal krijgt, wordt hem verteld dat hij een flop is en niet meer kan voetballen. Bespot, uitgejouwd”, klinkt het.

Na anderhalf jaar amper te hebben gespeeld bij Arsenal en Chelsea, trok Sterling afgelopen winter naar Nederland om bij Feyenoord te spelen. Ook in De Kuip kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. “Hij ging naar Nederland om te ontsnappen en zijn liefde voor het spel terug te vinden, maar de negativiteit volgde hem. Het zijn een paar heel zware jaren voor hem geweest en dit incident vat dat samen.” De krant geeft aan dat de entourage van Sterling niet wilde reageren op het voorval.