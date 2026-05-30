Schotland - Curaçao op tv: waar en hoe laat is het oefenduel te zien?

Curaçao gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Schotland voor een oefenduel in aanloop naar het WK van komende maand. Waar en hoe laat kun je het duel bekijken? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Schotland en Curaçao spelen allebei op zondag 14 juni hun eerste wedstrijd van het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De Britten nemen het om 03.00 uur op tegen Haïti in Boston in Groep C, terwijl de ploeg van Dick Advocaat de eerste wedstrijd in Groep E speelt tegen Duitsland, om 19.00 uur in Houston. Ruim twee weken voor hun eerste wedstrijden op het WK oefenen Schotland en Curaçao in Glasgow tegen elkaar.

Hoe laat begint Schotland - Curaçao?

De wedstrijd tussen Schotland en Curaçao begint zaterdagmiddag om 14.00 uur. Het duel op Hampden Park staat onder leiding van de Georgiër Goga Kikacheishvili.

Waar is Schotland - Curaçao te zien?

Het oefenduel tussen Schotland en Curaçao is zaterdag live te zien bij Ziggo Sport. De wedstrijd wordt uitgezonden op het open kanaal van de provider, voor abonnees te zien op kanaal 14. De uitzending rondom het duel zal om 13.50 uur van start gaan.