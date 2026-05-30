Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisieclub. Ditmaal is het de beurt aan PSV, waar het kampioenselftal niet bij elkaar zal blijven.

Achter de schermen in Eindhoven wordt er hard gewerkt aan de selectie voor volgend seizoen. Technisch directeur Earnest Stewart staat voor een drukke zomer, want er dreigt een flinke renovatie in de groep. Trainer Peter Bosz is echter allerminst in paniek en kijkt met een nuchtere blik naar de komende maanden.

In De Rood Wit Podcast sprak Bosz zich al uit over de naderende transferperiode en zijn tactiek: "Of ik angstig ben voor komende zomer? Nee, ik kijk er juist naar uit. Het is al uitgebreid besproken. Na het eerste jaar zeiden ze: Jezus, als we dit elftal nou eens bij elkaar kunnen houden, hoe ver kunnen we dan in Europa komen? Maar dan blijkt dat, en dat is logisch, spelers een eigen belang hebben. En die hebben zoiets van: twee jaar PSV en dan wil ik een stap maken."

Volgens de oefenmeester hoort dit simpelweg bij de status van de club: "Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Dat mag ook. Dat is ook de functie die we hebben. Uiteindelijk is dat ook wel weer goed. Dat hebben we ook gezien. En dat zal dit jaar in de zomer ook gebeuren." In een interview met het Eindhovens Dagblad vertelde Bosz later dat hij geen snelle beslissingen verwacht. "Wij weten nu nog weinig", zegt Bosz eerlijk. "De ervaring leert dat een transferzomer met een EK of WK altijd later op gang komt. Er staan nu nog veel vraagtekens op ons lijstje voor komend seizoen. Wat gaat er met Pepi bijvoorbeeld gebeuren straks? En hoe komt Alassane Pléa terug."

Vertrekkende spelers

Die vraagtekens zijn er zeker in de huidige selectie van Bosz. De meest dringende situatie is die van Mauro Júnior. Er staat een transferclausule in het contract van de Braziliaan, waardoor onder meer FC Porto hem graag wil overnemen. PSV probeert nu met man en macht om zijn contract open te breken en zo een zomers vertrek te voorkomen.

Aan de andere kant van de defensie werkt Anass Salah-Eddine voorlopig nog niet mee aan een definitieve overstap. PSV bood de linksback een contract tot 2031 aan, maar dat eerste voorstel wees hij af. Hoewel PSV bereid is de koopoptie van acht miljoen euro te lichten, hangt een permanente transfer volledig af van een persoonlijk akkoord met Salah-Eddine. Zolang dat uitblijft, lijkt een terugkeer naar AS Roma het meest waarschijnlijke scenario.

Verder wordt keeper Matej Kovář na zijn huurperiode van Bayer Leverkusen definitief overgenomen. Dat opent de deur voor een vertrek van Joël Drommel, over wie het gerucht gaat dat aartsrivaal Feyenoord hem wel wil hebben. Op het middenveld mag Joey Veerman bij een goed bod vertrekken voor zo'n twintig miljoen euro, terwijl ook rondom Sergiño Dest een drukke zomer wordt verwacht door buitenlandse interesse. De grootste zorg is echter Ismael Saibari, want PSV houdt serieus rekening met een absoluut topbod op de middenvelder. De middenvelder moet maar liefst 50 miljoen euro opleveren, wat een clubrecord voor PSV zou betekenen.

In de aanval is het contract van Myron Boadu formeel opgezegd vanwege zijn blessures, al staat de deur nog op een kleine kier. Hij mag in elk geval transfervrij met andere clubs praten. Daarnaast wil Ricardo Pepi nog altijd weg omdat hij te weinig speeltijd krijgt, nadat een eerdere overstap naar Fulham mislukte. Zelfs bij Jong PSV is het onrustig: de complete, goed presterende voorhoede met Ayodele Thomas, Tai Abed en Robin van Duiven heeft een aflopend contract en staat in de belangstelling van buitenlandse clubs.

Wie moeten de selectie komen versterken?

Om al deze eventuele gaten op te vullen, is de Eindhovense scouting al volop bezig met lijstjes. Mocht Mauro Júnior daadwerkelijk naar Porto vertrekken, dan geldt de Marokkaanse rechtsback Zakaria El Ouahdi van KRC Genk als een serieuze kandidaat. Voor het centrum is Ruben Kluivert in beeld. De verdediger mag vertrekken bij Olympique Lyon en lijkt de ideale versterking is voor de defensie van Bosz.

Op het middenveld zoekt de club nu al actief naar een controlerende 'nummer zes' die de rol van Schouten direct kan overnemen. Als extra man voor de breedte wordt daarnaast het jonge defensieve talent Cedric Hatenboer (Telstar) naar verluidt nadrukkelijk gevolgd.

Voor de aanvallende posities kijkt de club naar creatieve impulsen zoals Sven Mijnans (AZ) en Álvaro Rodriguez (Elche). Hoewel PSV met Dennis Man en Ruben van Bommel eerder al fors investeerde in de flanken, blijft de club loeren op buitenkansen.