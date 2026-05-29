PSV moet alles uit de kast halen om ongunstige clausule Mauro Júnior te lozen

PSV is achter de schermen druk bezig om het contract van open te breken en op te waarderen. De kersverse landskampioen wil hiermee voorkomen dat de Braziliaan door een relatief lage ontsnappingsclausule voor een zacht prijsje vertrekt uit Eindhoven. FC Porto heeft de vice-aanvoerder namelijk nadrukkelijk op de korrel als versterking voor komend seizoen.

In het huidige contract van Mauro is een gelimiteerde transfersom opgenomen. Waar aanvankelijk werd uitgegaan van een bedrag van achttien miljoen euro, ligt de daadwerkelijke afkoopsom volgens het Eindhovens Dagblad een stuk lager, vermoedelijk rond de vijftien miljoen euro. PSV wil deze vertrekclausule nu volledig uit het contract schrappen of op zijn minst flink verhogen, in ruil voor een fors verbeterd salaris.

De situatie in het Philips Stadion wordt nauwlettend in de gaten gehouden door FC Porto, waar trainer Francesco Farioli zeer gecharmeerd is van de dynamische middenvelder. De Portugese topclub weet van de ongunstige clausule en hoopt toe te slaan voordat de speler een nieuw akkoord bereikt met zijn huidige werkgever. Een formeel bod uit Portugal is er echter nog niet. "Er ligt geen bieding bij PSV en er heeft zich niemand gemeld om hem over te nemen, maar belangstelling is er zeker", aldus de regionale krant. Over de plannen van de Eindhovense clubleiding is het medium duidelijk: "PSV wil van die clausule af en het contract van Mauro opwaarderen, waarbij voor de toekomst een nieuw en hoger transferbedrag moet worden afgesproken".

Voor de Zuid-Amerikaan, zijn er overigens meer kapers op de kust. Ook Leeds United en clubs uit de Spaanse en Italiaanse subtop houden zijn contractstatus in de gaten. Tijdens eerdere onderhandelingen was het Spaanse Sevilla eveneens concreet in de race voor de speler, die tot dusver goed was voor negen doelpunten en 31 assists in Eindhovense dienst. Zelf zou de verdediger annex middenvelder wel oren hebben naar een avontuur in Zuid-Europa, mede omdat hij hoopt zich daar beter in de kijker te kunnen spelen voor de nationale ploeg van Brazilië.

Het spel rondom de toekomst van de viervoudig Eredivisie-winnaar kan volgens het Eindhovens Dagblad nog weleens weken tot maanden in beslag gaan nemen. Mochten de Portugezen op korte termijn daadwerkelijk met een bedrag van vijftien miljoen euro op de proppen komen en de speler een riant salaris in het vooruitzicht stellen, dan is de verwachting dat hij een transfer zal maken.