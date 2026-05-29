'Ajax zet streep door prestigieuze wedstrijd in Barcelona'

29 mei 2026, 16:15
Jordi Cruijff
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax speelt komende zomer tóch niet tegen FC Barcelona, zo meldt de Spaanse krant Sport. De Amsterdammers waren uitgenodigd om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de Catalanen te strijden om de jaarlijkse Trofeu Joan Gamper, maar deelname aan de voorrondes van de Conference League gooien de plannen in het water.

In april bracht datzelfde Sport naar buiten dat Ajax dit jaar de tegenstander van Barcelona zou zijn in wat traditioneel de eerste wedstrijd van het seizoen in Camp Nou is. Daarbij zou Ajax min of meer tweede keus zijn geweest, en pas in beeld zijn gekomen toen RB Leipzig zich terugtrok vanwege problemen met de planning.

Ajax moet Barcelona nu toch teleurstellen, schrijft de krant. Door het winnen van de play-offs is de club immers geplaatst voor de voorrondes van de Conference League, waardoor de voorbereiding helemaal omgegooid moet worden. De heenwedstrijd in de tweede ronde, waarvoor Ajax geplaatst is, vindt namelijk al plaats op 23 juli - slechts vier dagen na de finale van het Wereldkampioenschap. Komt Ajax die ronde door, dan moet de club nóg twee rondes zien te overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League.

Barcelona heeft vier alternatieven voor Ajax in beeld

Door de afzegging van Ajax is Barcelona nu op zoek naar een club die wél in de gelegenheid om af te reizen naar Spanje. Sport schrijft dat er nu vier clubs overwogen worden: AS Roma, Borussia Dortmund, Napoli en het Mexicaanse Cruz Azul.

