Ajax lijkt komende zomer de tegenstander te worden van FC Barcelona in de strijd om de Trofeu Joan Gamper, zo weet Sport. De Catalanen zouden het eigenlijk tegen RB Leipzig opnemen, maar die trokken zich terug wegens planningsproblemen. Barcelona zou nu in ‘vergevorderde onderhandelingen’ zijn met Ajax.

Ieder jaar wordt in augustus de wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper gespeeld in Barcelona. Het duel is altijd iets waar de Catalaanse fans enorm naar uitkijken, omdat het standaard de eerste wedstrijd van het seizoen in Camp Nou is. Tussen 1966 en 1996 namen er vier teams deel aan de strijd om de trofee, maar sinds 1997 is het een enkele wedstrijd tussen twee ploegen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sport lijkt het er nu heel sterk op dat Ajax de wedstrijd om de Trofeu Joan Gamper zal gaan spelen. Hoewel dit nog niet definitief is, verwacht de Spaanse krant dat de 'vergevorderde onderhandelingen' in de komende dagen worden afgerond.

De keuze om tegen Ajax te spelen wordt omschreven als een bijzondere, omdat beide clubs een historische band hebben via Johan Cruijff. Het was dit jaar tien jaar geleden dat de grootste Nederlandse voetballer ooit overleed, dus zal hier rondom het oefenduel zeker bij worden stilgestaan. Daarnaast zou het een bijzondere wedstrijd zijn voor Frenkie de Jong, die in 2019 overkwam van Ajax.