Het nieuwe seizoen van Vandaag Inside verloopt tot dusver zonder noemenswaardige problemen, zo valt vaste gastvrouw Merel Ek dinsdagavond op tijdens de videorubriek In de Wandelgangen. In eerdere jaargangen lagen presentator Wilfred Genee en Johan Derksen regelmatig met elkaar in de clinch, maar daar is de laatste tijd weinig van te merken. Wél vreest Genee voor een mogelijk omslagpunt bij De Snor.

Nog niet zo lang geleden werd er gevreesd voor het einde van de populaire talkshow van SBS6, toen Derksen woedend de uitzending verliet omdat hij het helemaal had gehad met Genee. Het programma bleef uiteindelijk bestaan, al was er destijds veel te doen over de toekomst. Inmiddels lijkt de rust volledig te zijn teruggekeerd.

“Het gaat best wel goed tussen jullie, dit seizoen”, zegt Ek verbaasd. Genee draait zich om en klopt die uitspraak overdreven af op tafel. “Pas nou op wat je zegt, man! Het kan morgen weer misgaan”, waarschuwt de presentator van Vandaag Inside.

“Dat zou wel lullig zijn”, reageert Ek, doelend op de aankomende uitzendingen van Vandaag Inside in Curaçao tijdens het WK. “Ik ben bang dat Johan steeds sikkeneuriger wordt naarmate die reis dichterbij komt… aan de ene kant vindt hij het leuk, omdat hij daar veel bekenden treft. Aan de andere kant heeft hij het niet zo op dat sfeertje op het eiland”, aldus Genee. Over René van der Gijp maakt hij zich minder zorgen: “Die zegt: van half vier tot half vijf maken we een uitzending, daarna is het happy hour.”

Vandaag Inside - Wilfred Genee schrikt van opmerking Merel Ek: 'Pas nou op wat je zegt, man'