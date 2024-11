Derksen is het spuugzat en verlaat Vandaag Inside na 4 minuten

Johan Derksen is maandagavond al na vier minuten Vandaag Inside opgestaan en naar huis gegaan. De analist had al snel genoeg van Wilfred Genee.

Voor de uitzending was de sfeer al om te snijden. Als grapje zei de presentator tijdens de aankondiging tegen Derksen dat laatstgenoemde 'veertien onderwerpen had doorgegeven' om het maandagavond over te hebben. Daar kon Derksen niet om lachen.

Op het begin van de uitzending wordt er door René van der Gijp even gesproken over matig meevoetballende keepers, een onderwerp dat Derksen ook wilde aankaarten. "Die stond wel op het lijstje van Johan, sorry, die hadden we bij jou moeten neerleggen", zegt Genee vervolgens. De presentator streept vervolgens in zijn draaiboek een van de door Derksen doorgegeven onderwerpen door. Ook deze wat cynische opmerking bevalt Derksen helemaal niet. "Ga je de hele avond leuk doen?"

"Ja, ik ga de hele avond leuk doen", reageert Genee. Vervolgens stelt Derksen, met venijn: "Ik vind je een geweldige flapdrol." De presentator countert: "Ik jou ook, dat weet je inmiddels wel." Van der Gijp barst in lachen uit tijdens deze ongemakkelijke situatie.

Derksen gunt Genee dan geen blik meer en richt zich op Van der Gijp. "Weet je wat, René, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis." Van der Gijp en Driessen proberen Derksen nog tegen te houden, maar dat lukt niet. "Nee joh, ga lekker zitten." De Snor heeft zijn keuze al gemaakt, staat op en zegt terwijl hij wegloopt: "Nee, ik denk er niet aan. Het is voor mij voorbij." Genee besluit: "Rij voorzichtig."

© Talpa

© Talpa

Er valt een wat ongemakkelijke stilte, waarna de drie overgebleven heren even niet weten wat ze moeten. "Hij komt toch wel terug?", vraagt Driessen. Genee denkt vooral aan volgende afleveringen. "We kijken morgen wel weer verder." Driessen vraagt dan aan Genee wat er is gebeurd. "Niks.", stelt de presentator met opnieuw een cynische ondertoon. "Ik werk toch gewoon het lijstje af. Dat is toch de bedoeling van dit programma?"

De uitzending gaat verder en Van der Gijp kiest ervoor om op de plek van Derksen te gaan zitten. Soms wisselt hij lachend van stoel. De analist analyseert later nog even na: "Hij moet niet zo boos worden. Laat gaan, joh."

Genee wil later nog wel wat kwijt over de situatie. "Weet je wat het is, we zeggen alles wat we voelen en denken, dus dan gebeurt het nu ook. Elke week moeten we hele lijsten (met onderwerpen, red.) doornemen, dag in dag uit. Met Papoea-Nieuw-Guinea heb ik zelfs aangekaart, waarbij ik bij mezelf dacht: waar gaat dit in hemelsnaam over."

© Talpa

© Talpa

