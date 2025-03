Ajax komt vlak voor aftrap met veiligheidswaarschuwing

Ajax heeft donderdagavond voorafgaand aan het thuisduel met Eintracht Frankfurt een veiligheidswaarschuwing afgegeven aan zijn supporters. Dit in verband met de weersomstandigheden donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA.

LEES OOK: Opstelling Ajax: Farioli verwelkomt drie sterkhouders terug en verrast vooral op middenveld

Artikel gaat verder onder video

Ajax en Eintracht Frankfurt staan donderdagavond (aftrap 21.00 uur) tegenover elkaar in de achtste finales van de Europa League. De verwachting is dat de temperatuur in Amsterdam ruim boven het vriespunt blijft, maar toch dreigen riskante omstandigheden in de Johan Cruijff ArenA.

Fanaccount Ajax Life laatst op X een ‘waarschuwing vanuit Ajax’: “Waak vanavond in de Johan Cruijff Arena voor gladheid. Door hoge luchtvochtigheid kan er condensvorming ontstaan in het stadion. Daardoor kunnen trappen, gangen en omlopen op plekken glad zijn. Wees daar dus alert op!”, klinkt het.

⚠️ Waarschuwing vanuit #Ajax: waak vanavond in de Johan Cruijff Arena voor gladheid. Door hoge luchtvochtigheid kan er condensvorming ontstaan in het stadion. Daardoor kunnen trappen, gangen en omlopen op plekken glad zijn. Wees daar dus alert op! #ajasge pic.twitter.com/tsTVaAxvWw — Ajax Life (@ajaxlife) March 6, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax heeft interesse in speler die op 26 september nog werd vernederd in Johan Cruijff ArenA'

Ajax is naar verluidt geïnteresseerd in de zeventienjarige Mustafa Hekimoglu.