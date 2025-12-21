gaat ervan uit dat hij het seizoen 'gewoon' afmaakt als speler van FC Groningen. De 22-jarige aanvoerder van De Trots van het Noorden wordt gelinkt aan een transfer naar Ajax, dat in de winter op zoek gaat naar een nieuwe 'nummer 6'.

FC Groningen besloot de eerste seizoenshelft zondagmiddag met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles. De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong door een treffer van Mathis Suray, maar Tika de Jong tekende na iets meer dan een uur spelen voor de gelijkmaker. FC Groningen draait ondanks het puntverlies prima mee in de subtop van de Eredivisie en beëindigt het kalenderjaar als nummer vijf of zes van de ranglijst, afhankelijk van het resultaat bij Fortuna Sittard - AZ.

Ajax-target gaat met Feyenoord-speler op vakantie

Na afloop van het duel in Deventer verschijnt Resink voor de camera's van ESPN. Gevraagd hoe hij naar de winterstop kijkt, antwoordt de Groningen-captain: "Rustig." Resink gaat met twee voetbalvrienden op vakantie, zo vertelt hij: "Toevallig met Thijmen Blokzijl en Luciano Valente. Ik ga rustig op vakantie en ik verwacht gewoon het seizoen hier af te maken. Dus ik ga gewoon lekker opladen en dan weer door.'

Resink is bezig aan zijn tweede seizoen in Groningen en heeft zich als aanvoerder van het goed presterende elftal van Dick Lukkien in de kijker gespeeld bij Ajax. De middenvelder, die anderhalf jaar geleden nog voor zo'n zeven ton werd overgenomen van Almere City, heeft naar verluidt een clausule in zijn contract waardoor hij komende zomer voor 6 miljoen euro zou mogen vertrekken uit de Euroborg.