NAC Breda is er vrijdagavond niet in geslaagd om de laatste plaats in de Eredivisie te verlaten. Op eigen veld ging het elftal van Carl Hoefkens met 0-2 onderuit tegen Excelsior, dat door de zege juist verder afstand neemt van de onderste plaatsen.

NAC-trainer Carl Hoefkens stuurde een aanvallend elftal de wei in tegen Excelsior, maar zijn tactiek kon na dik tien minuten spelen alweer de prullenbak in. Rio Hillen benadeelde de thuisploeg door met te hoog gegeven been in te komen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kende geen genade, en zond Hillen met direct rood naar de kant. Nog geen vijf minuten later wist Excelsior al te profiteren van de numerieke meerderheid, toen Emil Hansson de score opende: 0-1.

Doelman Daniel Bielica voorkwam na een klein halfuur met een prima redding dat hij opnieuw moest vissen, maar was even later kansloos. Een indraaiende voorzet vanaf de linkerkant van het veld werd bij de tweede paal door Gyan de Regt weer voor het doel gebracht. De meegelopen Yegoian aarzelde niet en passeerde Bielica met een prachtige omhaal. Met die fraaie 0-2 was ook direct de eindstand bereikt.

NAC blijft door de nederlaag met zestien punten uit 22 wedstrijden hekkensluiter in de Eredivisie. Telstar heeft er evenveel, maar een nipt beter doelsaldo (-12 om -13) én nog een wedstrijd tegoed. Excelsior staat door de zevende zege van het seizoen nu met 26 punten op de tiende plaats en neemt dus verder afstand van de degradatieplaatsen.