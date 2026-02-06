Live voetbal

NAC na vroege rode kaart en fraaie goal Yegoian ten onder tegen Excelsior

yegoian maakt een prachtige omhaal bij NAC-Excelsior
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
6 februari 2026, 22:02

NAC Breda is er vrijdagavond niet in geslaagd om de laatste plaats in de Eredivisie te verlaten. Op eigen veld ging het elftal van Carl Hoefkens met 0-2 onderuit tegen Excelsior, dat door de zege juist verder afstand neemt van de onderste plaatsen.

NAC-trainer Carl Hoefkens stuurde een aanvallend elftal de wei in tegen Excelsior, maar zijn tactiek kon na dik tien minuten spelen alweer de prullenbak in. Rio Hillen benadeelde de thuisploeg door met te hoog gegeven been in te komen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kende geen genade, en zond Hillen met direct rood naar de kant. Nog geen vijf minuten later wist Excelsior al te profiteren van de numerieke meerderheid, toen Emil Hansson de score opende: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Doelman Daniel Bielica voorkwam na een klein halfuur met een prima redding dat hij opnieuw moest vissen, maar was even later kansloos. Een indraaiende voorzet vanaf de linkerkant van het veld werd bij de tweede paal door Gyan de Regt weer voor het doel gebracht. De meegelopen Yegoian aarzelde niet en passeerde Bielica met een prachtige omhaal. Met die fraaie 0-2 was ook direct de eindstand bereikt.

NAC blijft door de nederlaag met zestien punten uit 22 wedstrijden hekkensluiter in de Eredivisie. Telstar heeft er evenveel, maar een nipt beter doelsaldo (-12 om -13) én nog een wedstrijd tegoed. Excelsior staat door de zevende zege van het seizoen nu met 26 punten op de tiende plaats en neemt dus verder afstand van de degradatieplaatsen.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • zo 1 februari, 23:15
  • 1 feb. 23:15
  • 12
Robin van Persie

Rutger Vinke: 'Trammelant in Feyenoord-kleedkamer'

  • zo 1 februari, 21:28
  • 1 feb. 21:28
  • 7
PSV vs Feyenoord

Teruglezen: zo zorgde PSV voor een beschamende nederlaag van Feyenoord

  • zo 1 februari, 14:30
  • 1 feb. 14:30
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NAC - Excelsior

NAC Breda
0 - 2
Excelsior
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Irakli Yegoian

Irakli Yegoian
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 21 jaar (19 mrt. 2004)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
18
3
2025/2026
Vitesse
0
0
2024/2025
Vitesse
36
8
2023/2024
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Go Ahead
20
-3
22
15
Volendam
21
-14
18
16
Heracles
21
-23
17
17
NAC
21
-11
16
18
Telstar
21
-12
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel