Mocht Feyenoord komende zondag verliezen bij FC Utrecht, dan is de kans 'groot' dat trainer Robin van Persie ontslagen wordt. Dat stelt Valentijn Driessen althans in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Het eerste volledige seizoen van Van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord begon nog hoopgevend, met vijf zeges in de eerste vijf speelronden van de Eredivisie. Daarna kwam de klad er echter gigantisch in. Van de laatste zes competitiewedstrijden werd er maar eentje gewonnen. Afgelopen weekend ging Feyenoord kansloos onderuit bij koploper PSV, dat in het Philips Stadion met 3-0 nog genadig was voor de Rotterdammers. Desondanks heeft het elftal van Van Persie de tweede plaats nog altijd in handen, al is de voorsprong op de nummers drie (N.E.C) en vier (Ajax) geslonken tot een enkel punt.

Zondag wacht Feyenoord een bezoek aan het FC Utrecht van Ron Jans, dat eveneens in crisissferen verkeert. De Domstedelingen zijn inmiddels afgezakt naar plek twaalf op de ranglijst. Afgelopen weekend werd uit bij sc Heerenveen pas het eerste punt van dit kalenderjaar gepakt (1-1). Voor zowel Feyenoord als FC Utrecht zit de spanning er dus flink op voorafgaand aan de onderlinge confrontatie in Stadion Galgenwaard. Driessen krijgt dan ook de vraag of hij verwacht dat Van Persie eruit vliegt als er zondag weer verloren zou worden. "Nou, ja, die kans is wel groot ja. Die is zeker aanwezig", reageert de journalist. "Als er weer geen verbetering zichtbaar is, dan heeft het toch heel weinig zin om nog langer door te gaan. Maar hij zal zelf niet opstappen, dat heeft hij zo gezegd."

"Er zit een aantal mensen in de raad van commissarissen dat hun nek heeft uitgestoken voor Van Persie", vervolgt Driessen. "Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op." Daar komt bij dat er ook in de trainersstaf een gebrek aan vertrouwen lijkt te heersen, zegt Driessen, verwijzend naar de uitlatingen die assistent-trainer René Hake recent zou hebben gedaan op een feestelijke bijeenkomst bij FC Emmen. Hake zou Van Persie daar hebben neergezet als 'gebrekkige communicator'.