Mike Verweij is ingegaan op het gerucht rondom een terugkeer van naar Ajax. Volgens onder meer Voetbal International overwogen de Amsterdammers om de Engelsman terug te halen bij Brentford, maar hiervan is nooit sprake geweest. De interesse van Ajax in Henderson is volgens de journalist typerend voor de transferwindow van de Amsterdammers.

Henderson vertrok afgelopen zomer uit de Johan Cruijff Arena en keerde terug naar de Premier League, waar Brentford met hem aan de haal ging. Bij The Bees is de geroemde controleur van Ajax inmiddels zijn basisplaats kwijt, waardoor zijn naam opnieuw viel in Amsterdam:

“Ajax heeft echt veel lijntjes uitgegooid naar ervaren controlerende middenvelders. Wataru Endo van Liverpool, Christian Norgaard van Arsenal… Er is zelfs nog overwogen een lijntje uit te gooien naar Jordan Henderson. Als opvolger van Henderson is het dus zelfs overwogen om Henderson terug te halen, want die was op een gegeven moment zijn basisplaats kwijt bij Brentford”, zei Lentin Goodijk bij VI.

Interesse in Henderson niet concreet: ‘Er zijn wel 832 namen voorbijgekomen…’

“Is er écht een lijntje uitgegooid naar Henderson? Dát zou toch wel enorm wanbeleid zijn”, begint Pim Sedee over het onderwerp. Mike Verweij reageert direct stellig: “Nee… er zijn 832 namen voorbijgekomen als nieuwe versterking”, zegt de volger van de Amsterdamse voetbalclub. “Dan is het wel heel knap als je niemand haalt”, zegt Valentijn Driessen.

Verweij doelt op de vele namen die gedurende de winterse transferperiode in verband werden gebracht met Ajax. De Amsterdammers waren lang op zoek naar een nieuwe controleur, maar die kwam er uiteindelijk niet. “Er is wel geïnformeerd naar bijvoorbeeld Fred, maar toen hoorden ze dat hij 3,5 miljoen euro kost. Dan gaat er een streep doorheen”, zegt de Ajax-watcher.

Veel namen die genoemd werden bij Ajax golden niet direct als concrete opties. “Ajax zit dan ook met Nathan van Kooperen, die ook zaakwaarnemer is van Henderson. Die zegt bij een optie: ‘Nee, kansloos.’ Dan schakelt Ajax snel door. Er is niet eens twintig seconden over gesproken.”

'Henderson dolblij met vertrek bij Ajax'

De komst van Henderson was dan ook ‘onmogelijk’ voor Ajax. “Zou hij het zelf eigenlijk willen?”, vraagt Sedee zich af. Verweij: “Nee, hij was blij dat hij weg was uit Amsterdam.”