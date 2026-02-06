Live voetbal 1

Van Persie geeft zichzelf groot compliment tijdens persconferentie

Feyenoord-trainer Robin van Persie
6 februari 2026, 18:28

Robin van Persie heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar FC Utrecht - Feyenoord gereageerd op de felle kritiek die hij de afgelopen tijd kreeg over zijn manier van communiceren. De trainer van Feyenoord, die onder grote druk staat na de recente sportieve resultaten, blijft achter zijn eigen aanpak en communicatiestijl staan. Volgens de oefenmeester is zijn manier van werken juist gebaseerd op openheid, ook al valt dat niet bij iedere speler in goede aarde.

De onrust rondom de trainer nam toe nadat Quilindschy Hartman afgelopen augustus liet weten met een 'rotgevoel' bij Feyenoord te zijn vertrokken. De verdediger verweet Van Persie hem anders te zijn gaan behandelen nadat hij weigerde zijn contract te verlengen.

Ook Quinten Timber haalde onlangs hard uit naar zijn trainer. Na de verloren derby tegen Sparta noemde de middenvelder de situatie een 'poppenkast' en verweet hij Van Persie dat hij zijn spelers niet in bescherming nam. Tijdens een persmoment op vrijdag werd de trainer geconfronteerd met deze geluiden uit de spelersgroep.

Van Persie tevreden over eigen stijl

Van Persie benadrukte dat hij juist veel positieve signalen krijgt over zijn manier van communiceren. "Als je kijkt naar de manier waarop ik communiceer, zijn heel veel spelers daar blij mee", zo stelt de trainer. De oud-spits geeft aan dat hij zijn eigen handelen constant spiegelt aan zijn ervaringen met trainers uit zijn eigen loopbaan. "Ik ben daar heel erg tevreden over hoe ik dat invul. Het is denk ik authentiek, het is open, het is eerlijk, het is vaak vanuit het positieve belicht of in ieder geval het potentieel positieve belicht", aldus Van Persie.

Slecht-nieuwsgesprekken horen erbij

Dat de kritiek van Hartman en Timber juist over de communicatie gaat, begrijpt Van Persie vanuit zijn rol als eindverantwoordelijke wel. Hij wijst erop dat hij soms ook harde en directe boodschappen moet brengen waar spelers niet op zitten te wachten. "Alleen is het ook een onderdeel van mijn werk dat daar ook soms een meeting tussen zit wat directer is en een slecht-nieuwsgesprek is. Ja, dat hoort ook bij mijn werk", legt hij uit.

De trainer snapt dat dergelijke gesprekken de relatie met een speler kunnen beïnvloeden, maar ziet dit als een onvermijdelijk onderdeel van het vak. "En dan snap ik dat als je zo'n soort gesprek voert met een speler, dat een speler daar dan niet een fantastisch gevoel aan over heeft gehouden. Alleen dat is ook onderdeel van mijn werk", zo besluit de Feyenoord-oefenmeester.

Crisis in De Kuip houdt aan

Na een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen PSV eerder deze week is de achterstand van Feyenoord op de Eindhovense koploper enorm, terwijl de club ook al is uitgeschakeld in de beker en Europa. De directie van Feyenoord sprak eerder nog het vertrouwen uit in de trainer, die een contract heeft tot medio 2027, maar de roep om verandering neemt toe. 

Hij doet mij denken aan iemand die ook altijd vol lof over zichzelf spreekt. Als er een Nobelprijs bestond voor openheid zou deze jongen menen dat hij die moest krijgen, Persie knul dringt het nou echt TOTAAL niet tot je door dat je er op sportief gebied een puinzooi van maakt en in de omgang met spelers een nog grotere puinzooi. VERSCHRIKKELIJK. Ik dacht dat je na je vertrek bij Feyenoord, die zoals we allemaal weten met heel veel heisa gepaard ging, zoveel heisa dat men van je af wilde en je voor een appel zonder ei liet verrekken. Voetballend was je goed, in Engeland werd je beter, maar als mens die empathie heeft voor zijn spelers/ zijn directe omgeving --in de sport! schiet je tekort

3e Helft
31 Reacties
44 Dagen lid
98 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind ook dat deze trainer voor altijd bij Feyenoord moet blijven! Hij doet het fantastisch.

