De vervelende start van het nieuwe kalenderjaar krijgt voor ADO Den Haag mogelijk een vervolg. Waar de koploper van de Keuken Kampioen Divisie al vijf wedstrijden wacht op een overwinning, lijkt het nu ook nog eens afscheid te moeten nemen van topscorer . Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano wil Sturm Graz de aanvaller oppikken.

In Nederland is de winterse transfermarkt alweer twee dagen gesloten, maar in Oostenrijk mogen clubs de hele vrijdag nog spelers aantrekken. Dat kan voor ADO Den Haag mogelijk enorme problemen opleveren. De Italiaanse transferjournalist Romano deed vrijdagochtend namelijk melding van de vermeende interesse van Sturm Graz in Reischl.

Artikel gaat verder onder video

“Ik begrijp dat SK Sturm Graz vanochtend ADO Den Haag heeft benaderd met betrekking tot hun spits Luka Reischl, Oostenrijks Onder 21-international”, begint de transferexpert zijn tweet. “Sturm Graz streeft ernaar de deal voor de spits vandaag nog af te ronden”, vervolgt hij.

Vervanger halen wordt lastig

Het is niet bekend welk bedrag de nummer 26 van de competitiefase van de Europa League overheeft voor de Oostenrijkse spits, én of de Hagenezen überhaupt openstaan voor een verkoop van Reischl. De 21-jarige aanvaller is een belangrijke schakel in de formatie van Robin Peter en is met tien goals in 24 wedstrijden zelfs topscorer van de ploeg.

Bovendien is de Nederlandse markt al gesloten, waardoor de zoektocht naar een vervanger erg lastig kan worden voor ADO. De koploper van de KKD beschikt met Jesse Bal in ieder geval over een jong alternatief in de punt van de aanval.

Nieuwe dreun in titelstrijd

Het vertrek van Reischl zou voor ADO een nieuwe dreun zijn in de titelstrijd van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Peter behaalde in de afgelopen vijf wedstrijden slechts één punt, waardoor er sprake is van een vormdip. Toch lijkt men zich in Den Haag niet direct zorgen te hoeven maken over het mislopen van promotie. Het gat met de nummer vier, Almere City, is veertien punten. Daarbij heeft ADO zelfs nog een wedstrijd tegoed.

Plek één, oftewel de plek die recht geeft op het kampioenschap, is door de crisis wel in gevaar gekomen. Het gat met Cambuur is nog maar drie punten.