Cedric van der Gun (46) keert als assistent technisch manager terug bij ADO Den Haag, zo maakt de koploper van de Keuken Kampioen Divisie vrijdagmiddag bekend. Van der Gun kwam als speler twee seizoenen uit voor de residentieclub en keerde er later terug als jeugdtrainer.

Van der Gun doorliep een deel van de jeugdopleiding van ADO, maar beleefde bij Ajax uiteindelijk zijn doorbraak in het betaald voetbal. In 2003 keerde hij als speler terug in Den Haag, om twee jaar later over te stappen naar Borussia Dortmund. Tussen 2015 en 2017 werkte Van der Gun als jeugdtrainer bij ADO, een fucntie die hij later ook bij Ajax (2017-2020) vervulde. Tegenwoordig zien we hem geregeld als analist aanschuiven bij Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

In zijn nieuwe functie wordt Van der Gun de assistent van technisch directeur Mark Wotte van ADO. De club meldt aan het einde van het seizoen de samenwerking te gaan evalueren, met oog op een mogelijke verlenging. "Met Cedric halen we iemand binnen die de club en de stad kent en in zijn hart draagt", reageert Wotte op de aanstelling van Van der Gun.

"Hij brengt veel ervaring mee uit zijn spelerscarrière in binnen- en buitenland, aangevuld met voetbalinhoudelijk inzicht en een groot netwerk. Als technisch directeur ben je verantwoordelijk voor meerdere afdelingen, wat de nodige aandacht vraagt. Cedric is hierin voor mij een waardevolle steun en een goede sparringpartner. Daarnaast is hij enthousiast en ambitieus om zich op het gebied van technisch management verder te ontwikkelen", aldus Wotte.