KNVB last opnieuw drie KKD-duels af wegens winterweer

Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 januari 2026, 12:56

Drie duels uit de Keuken Kampioen Divisie gaan aankomende zaterdag en zondag niet door. Vanwege de hevige sneeuwval heeft de KNVB, net als bij alle vrijdagavondwedstrijden, een streep gezet door ook de duels die op zaterdag en zondag gepland stonden. Dat meldt ESPN.

Nederland heeft sinds afgelopen weekend te maken met stevig winterweer. In het hele land ligt een flink pak sneeuw en de verwachting is dat daar de komende dagen weinig verandering in komt. Woensdag werd al besloten om alle wedstrijden van vrijdagavond af te gelasten. Daardoor gingen zes duels in de Keuken Kampioen Divisie niet door en werd ook het Eredivisie-affiche tussen NEC en FC Utrecht geschrapt.

Om dezelfde reden gaan nu ook de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden van zaterdag en zondag niet door. De KNVB moet daardoor op zoek naar een nieuwe speeldatum voor de wedstrijden RKC – Jong Utrecht (zaterdag 10 januari), Roda JC – VVV-Venlo (zondag 11 januari) en De Graafschap – FC Den Bosch (zondag 11 januari).

Het is nog onduidelijk of de Eredivisie-wedstrijden van aankomend weekend wél doorgang kunnen vinden.

