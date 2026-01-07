Live voetbal

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 januari 2026, 13:36

Alle wedstrijden van vrijdagavond in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn afgelast, zo meldt de KNVB. De winterse omstandigheden in Nederland zorgen ervoor dat de bond geen andere optie zag dan de wedstrijden van vrijdag te verzetten.

Nederland heeft sinds afgelopen weekend te maken met stevig winterweer. In het hele land ligt een flink pak sneeuw en de voorspelling is dat hier de komende dagen geen verandering in gaat komen. Daarom is woensdag besloten om alle wedstrijden van vrijdagavond af te gelasten. Naast de bespeelbaarheid van de velden kan ook de veiligheid van de spelers, supporters en het personeel in en rond de stadions niet voldoende gegarandeerd worden.

Artikel gaat verder onder video

Voor de Eredivisie betekent dit dat er een streep gaat door de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht in Nijmegen. Ook zijn er zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie die niet doorgaan: FC Dordrecht - Helmond Sport, FC Emmen - SC Cambuur, MVV Maastricht - Almere City, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag.

Over de wedstrijden gepland op zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 januari heeft de bond nog geen beslissing genomen. In de komende dagen zal worden besloten of deze duels wel doorgang kunnen vinden. Voor de afgelaste duels wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum gevonden.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Vahle

Noa Vahle pakt PSV-fan terug na 'heftige' bedreiging op Instagram: 'Doorgestuurd naar je manager'

  • Gisteren, 15:26
  • Gisteren, 15:26
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber had moeite met gedrag van fans tijdens Feyenoord – PEC

  • ma 5 januari, 22:51
  • 5 jan. 22:51
Wout Weghorst viert de 1-0 bij Ajax-Telstar

Weghorst geeft uitleg over wedstrijdvoorbereiding met bijbel

  • di 30 dec. 2025, 08:55
  • di 30 dec. 2025, 08:55
6 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas
23 Reacties
83 Dagen lid
16 Likes
Sebas
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeer benieuwd hoe ze dit vroeger deden..... Toen gingen wedstrijden gewoon door met sneeuw. Je kunt ook doorslaan met veiligheid.

RichardTenBohmer21
30 Reacties
1.039 Dagen lid
278 Likes
RichardTenBohmer21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijnen werden schoon gemaakt, met mazzel kregen ze een kleurtje en een gekleurde bal en dan gingen we gewoon voetballen....maar tegenwoordig krijgen ze al een blessure als ze een sneeuwvlokje zien vallen....maar ja tis maar en mening

Ajeto!
611 Reacties
1.198 Dagen lid
3.749 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Sebas, laten we er gemakshalve even vanuit gaan dat alle 6 de wedstrijden helemaal uitverkocht zijn. Ja, zelfs Vitesse in een uitverkocht Gelredome (wat een gekkigheid). Tel de 6 stadion kwa capaciteit bij elkaar op en je zit op 75000 mensen die aan het bevroren bier moeten zitten koukleumen. Dat wordt in het stadion afzien maar voor en na de wedstrijd een chaos op de wegen rond de stadions. Misschien slaan we een beetje door, misschien is het verstandiger om de belangrijkste bijzaak van het leven een weekje over te slaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas
23 Reacties
83 Dagen lid
16 Likes
Sebas
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeer benieuwd hoe ze dit vroeger deden..... Toen gingen wedstrijden gewoon door met sneeuw. Je kunt ook doorslaan met veiligheid.

RichardTenBohmer21
30 Reacties
1.039 Dagen lid
278 Likes
RichardTenBohmer21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijnen werden schoon gemaakt, met mazzel kregen ze een kleurtje en een gekleurde bal en dan gingen we gewoon voetballen....maar tegenwoordig krijgen ze al een blessure als ze een sneeuwvlokje zien vallen....maar ja tis maar en mening

Ajeto!
611 Reacties
1.198 Dagen lid
3.749 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Sebas, laten we er gemakshalve even vanuit gaan dat alle 6 de wedstrijden helemaal uitverkocht zijn. Ja, zelfs Vitesse in een uitverkocht Gelredome (wat een gekkigheid). Tel de 6 stadion kwa capaciteit bij elkaar op en je zit op 75000 mensen die aan het bevroren bier moeten zitten koukleumen. Dat wordt in het stadion afzien maar voor en na de wedstrijd een chaos op de wegen rond de stadions. Misschien slaan we een beetje door, misschien is het verstandiger om de belangrijkste bijzaak van het leven een weekje over te slaan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

NEC - Utrecht

N.E.C.
20:00
FC Utrecht
2,07
4,00
3,30
Wordt gespeeld op 9 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel