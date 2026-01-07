Alle wedstrijden van vrijdagavond in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zijn afgelast, zo meldt de KNVB. De winterse omstandigheden in Nederland zorgen ervoor dat de bond geen andere optie zag dan de wedstrijden van vrijdag te verzetten.

Nederland heeft sinds afgelopen weekend te maken met stevig winterweer. In het hele land ligt een flink pak sneeuw en de voorspelling is dat hier de komende dagen geen verandering in gaat komen. Daarom is woensdag besloten om alle wedstrijden van vrijdagavond af te gelasten. Naast de bespeelbaarheid van de velden kan ook de veiligheid van de spelers, supporters en het personeel in en rond de stadions niet voldoende gegarandeerd worden.

Voor de Eredivisie betekent dit dat er een streep gaat door de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht in Nijmegen. Ook zijn er zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie die niet doorgaan: FC Dordrecht - Helmond Sport, FC Emmen - SC Cambuur, MVV Maastricht - Almere City, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag.

Over de wedstrijden gepland op zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 januari heeft de bond nog geen beslissing genomen. In de komende dagen zal worden besloten of deze duels wel doorgang kunnen vinden. Voor de afgelaste duels wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum gevonden.