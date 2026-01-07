heeft komende zomer geen gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan bij FC Groningen, zo maakt algemeen directeur Frank van Mosselveld duidelijk in de podcast Kon Veel Minder. Wel zijn er afspraken gemaakt met de middenvelder over de voorwaarden van een transfer.

Resink is momenteel een van de meest besproken spelers in de Eredivisie. De aanvoerder van FC Groningen werd de afgelopen weken aan Ajax, Feyenoord én PSV gelinkt. Deze winter lijkt de Trots van het Noorden in ieder geval geen afscheid te willen nemen van de middenvelder, die zelf ook verwacht het seizoen in de Euroborg af te maken. Toch zette hij de deur in gesprek met ESPN op een kier.

Afgelopen zomer meldde het Dagblad van het Noorden dat Resink komende zomer een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract heeft staan. Volgens Ajax-volger Mike Verweij ligt deze op een bedrag van zes miljoen euro, zo gaf hij eind november aan. In Kon Veel Minder wordt Van Mosselveld geconfronteerd met deze geruchten, waar hij ontkent dat er sprake is van een vast bedrag in het contract van Resink. “Wij zullen nooit ingaan op afspraken die ik met een werknemer maak”, maakt hij vervolgens duidelijk.

FC Groningen nam afgelopen zomer met Luciano Valente al afscheid van een van de dragende spelers, toen hij voor 6,75 miljoen euro naar Feyenoord vertrok. “Resink kan voor meer weg dan Valente”, geeft Van Mosselveld aan, die daarmee de afkoopsom van zes miljoen euro ontkracht. De clubleiding van FC Groningen heeft wel gesproken met Resink over de voorwaarden waaronder een vertrek mogelijk is. “Ik denk dat Stije heeft bewezen dat hij de potentie heeft. Als hij een transfer gaat maken, dan kun je van mij aannemen dat dat voor Groningen een toptransfer gaat zijn.”