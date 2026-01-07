Live voetbal

Van Mosselveld ontkent gelimiteerde afkoopsom Resink

Stije Resink van FC Groningen
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 januari 2026, 12:19

Stije Resink heeft komende zomer geen gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan bij FC Groningen, zo maakt algemeen directeur Frank van Mosselveld duidelijk in de podcast Kon Veel Minder. Wel zijn er afspraken gemaakt met de middenvelder over de voorwaarden van een transfer.

Resink is momenteel een van de meest besproken spelers in de Eredivisie. De aanvoerder van FC Groningen werd de afgelopen weken aan Ajax, Feyenoord én PSV gelinkt. Deze winter lijkt de Trots van het Noorden in ieder geval geen afscheid te willen nemen van de middenvelder, die zelf ook verwacht het seizoen in de Euroborg af te maken. Toch zette hij de deur in gesprek met ESPN op een kier.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer meldde het Dagblad van het Noorden dat Resink komende zomer een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract heeft staan. Volgens Ajax-volger Mike Verweij ligt deze op een bedrag van zes miljoen euro, zo gaf hij eind november aan. In Kon Veel Minder wordt Van Mosselveld geconfronteerd met deze geruchten, waar hij ontkent dat er sprake is van een vast bedrag in het contract van Resink. “Wij zullen nooit ingaan op afspraken die ik met een werknemer maak”, maakt hij vervolgens duidelijk.

FC Groningen nam afgelopen zomer met Luciano Valente al afscheid van een van de dragende spelers, toen hij voor 6,75 miljoen euro naar Feyenoord vertrok. “Resink kan voor meer weg dan Valente”, geeft Van Mosselveld aan, die daarmee de afkoopsom van zes miljoen euro ontkracht. De clubleiding van FC Groningen heeft wel gesproken met Resink over de voorwaarden waaronder een vertrek mogelijk is. “Ik denk dat Stije heeft bewezen dat hij de potentie heeft. Als hij een transfer gaat maken, dan kun je van mij aannemen dat dat voor Groningen een toptransfer gaat zijn.”

➡️ Meer FC Groningen nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Adamo Nagalo

Zeer vroege wissel is ultieme vernedering voor PSV’er Adamo Nagalo

  • Gisteren, 21:10
  • Gisteren, 21:10
Edo Ophof

NEC-supporters snappen niets van Ajax: Edo Ophof wordt ‘flapdrol’ genoemd

  • Gisteren, 20:02
  • Gisteren, 20:02
Gonçalo Borges, Luciano Valente, Gaoussou Diarra en Sem Steijn bij hun presentatie bij Feyenoord

Loonlijsten Eredivisie bekend: enorme salarisexplosie bij Feyenoord

  • Gisteren, 19:20
  • Gisteren, 19:20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
17
4
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel