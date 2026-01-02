Live voetbal

Luciano Valente hoopt op komst van Stije Resink naar Feyenoord

Feyenoord-speler Luciano Valente
Foto: © Imago
2 januari 2026, 08:14   Bijgewerkt: 08:55

Stije Resink naar Feyenoord? Luciano Valente ziet dat in ieder geval wel zitten. Het creatieve brein van de Rotterdammers doet er alles aan om de middenvelder van FC Groningen deze transferperiode naar De Kuip te halen.

Valente zocht deze winterstop de zon op met zijn oud-teamgenoten Thijmen Blokzijl en Resink. Na afloop van de vakantie van het drietal op Curaçao sprak Valente zich op sociale media uit over de toekomst van Resink. Bekend is dat de Groninger er, net als Valente, hartstikke goed op staat.

De controlerende middenvelder werd al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar Valente hoopt dat technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord daar een stokje voor kan steken.

Onder het vakantiebericht van Resink op sociale media liet de Feyenoorder van zich horen. “Kom naar Feye bro”, schreef Valente. De boodschap was duidelijk.

Vind jij dat Feyenoord middenvelder Stije Resink moet halen?

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

