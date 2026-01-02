naar Feyenoord? ziet dat in ieder geval wel zitten. Het creatieve brein van de Rotterdammers doet er alles aan om de middenvelder van FC Groningen deze transferperiode naar De Kuip te halen.

Valente zocht deze winterstop de zon op met zijn oud-teamgenoten Thijmen Blokzijl en Resink. Na afloop van de vakantie van het drietal op Curaçao sprak Valente zich op sociale media uit over de toekomst van Resink. Bekend is dat de Groninger er, net als Valente, hartstikke goed op staat.

De controlerende middenvelder werd al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar Valente hoopt dat technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord daar een stokje voor kan steken.

Onder het vakantiebericht van Resink op sociale media liet de Feyenoorder van zich horen. “Kom naar Feye bro”, schreef Valente. De boodschap was duidelijk.