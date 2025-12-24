Voor is 2025 een jaar geworden om nooit meer te vergeten. De 22-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de stap naar topclub Feyenoord en debuteerde in de laatste interlandperiode van het jaar zelfs in het Nederlands elftal. Valente weet nú al zeker dat hij komende zomer naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico gaat, of bondscoach Ronald Koeman hem nou selecteert of niet: "Als ik er niet bij ben als speler, ga ik die kant op als supporter."

2025 is voor Valente het jaar van zijn grote doorbraak geworden. Streed hij in december 2024 nog met FC Groningen om lijfsbehoud, twaalf maanden later heeft hij een EK met Jong Oranje meegemaakt én een fraaie transfer naar Feyenoord gemaakt. In zijn eerste maanden in Rotterdam-Zuid ontwikkelde hij zich razendsnel tot basisspeler die nú al aan een stap naar de absolute top van Europa wordt gelinkt. In november volgde een volgend hoogtepunt voor Valente: zijn debuut in het 'grote' Oranje. In het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0) kwam hij een kwartiertje voor tijd als vervanger van Xavi Simons binnen de lijnen.

Valente loopt ruim een jaar voor op zijn eigen schema

Dat hij nú al in Oranje zou staan, had Valente zelf niet gedacht. In gesprek met het Dagblad van het Noorden zegt de middenvelder dat hij hoopte binnen anderhalf jaar na zijn transfer naar Feyenoord zijn debuut te maken, wat dus al na enkele maanden gebeurde. "Dat debuut kwam al na een paar maanden. Het was een droom die ik van kleins af aan had. Het was nooit een doel, want ik vond het totaal niet realistisch. En ineens stond ik op het veld met de top van de wereld. Dat was een heel bijzondere ervaring."

'Gewone mensen die bizar goed kunnen voetballen'

Valente heeft naar eigen zeggen een 'geweldige tijd' gehad bij het Nederlands elftal. "Ik ben een sociale jongen, dus ik had geen moeite in de omgang met de andere internationals. Het zijn ook maar gewone mensen. Alleen dan gewone mensen die bizar goed kunnen voetballen", klinkt het nuchter. De speeltijd die hij kreeg tegen Litouwen zijn hem goed bevallen: "Ik heb een paar mooie dingen kunnen laten zien. Toch was dit nog lang geen echte test. Met alle respect voor Litouwen, maar ik moet me in Oranje nog laten zien tegen toptegenstanders."

'Ik zit op de goede weg'

Over het WK van komende zomer zegt Valente nog weinig na te denken. "Natuurlijk wil ik het WK ooit als speler meemaken, het liefst deze zomer. Een WK is het allergrootste dat een voetballer kan meemaken. Maar ik wil mezelf geen onnodige druk opleggen. Ik wil genieten van het voetballen en mezelf blijven ontwikkelen. Ik zit op de goede weg en door daarop te blijven, maak ik meer kans op de WK-selectie", weet de Groninger. Mocht Koeman hem niet opnemen in zijn 26-koppige selectie, dan gaat Valente bovendien tóch naar Noord-Amerika: "Als ik er niet bij ben als speler, ga ik die kant op als supporter."