Wéér bizarre NEC-transfer? ‘Lebreton levert nóg meer op dan Sano!’

NEC viert goal met Önal en Lebreton
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 februari 2026, 22:04

NEC is bezig aan een droomseizoen en bezet na zaterdagavond de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder won – met enigszins geflatteerde cijfers – met 4-1 van Heracles Almelo. De laatste treffer werd gemaakt door Noé Lebreton, die de laatste weken sowieso uitstekend op dreef is bij de Nijmegenaren. Sommige fans voorspellen zelfs een miljoenentransfer voor de Fransman.

Het zijn gouden tijden voor de bankrekening van NEC. Afgelopen zomer maakte Robin Roefs voor minstens 10,5 miljoen euro de overstap naar Sunderland. Deze winter verhuisde reservespeler Kento Shiogai naar VfL Wolfsburg voor een afkoopclausule van 9,5 miljoen euro, terwijl ook Kodai Sano veelvuldig in verband werd gebracht met een miljoenendeal. Alleen bij bedragen ‘rond de twintig miljoen euro’ nam de NEC-directie de telefoon op als clubs interesse hadden in de Japanner.

Uitstekende cijfers

Artikel gaat verder onder video

Sano bleef uiteindelijk in Nijmegen, maar een zomerse transfer lijkt vanzelfsprekend voor de middenvelder. In de schijnwerpers van Sano dient zich echter een volgende sterkhouder aan bij NEC: Lebreton. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Caen en tekende een contract tot medio 2027, maar met de 21-jarige lijkt er een nieuwe parel te ontstaan in De Goffert.

De aanvallend ingestelde speler begon zijn tijd bij NEC op de bank, maar heeft inmiddels een basisplek veroverd. De cijfers van Lebreton zijn uitstekend: in dertien wedstrijden maakte hij vier goals en gaf hij ook nog eens drie assists. Ook tegen Heracles was de Fransman weer op dreef, met één goal en één assist.

Volgende toptransfer NEC: '20 miljoen euro'

NEC-fans zijn erg lovend over het talent. “Noé Lebreton. Onthoud die naam. Wat een pareltje weer van Guido Albers”, zegt een supporter. Vervolgens komt een mogelijke transfer ter sprake. De verwachting is dat de middenvelder voor minimaal tien miljoen euro gaat vertrekken. Een enthousiaste fan reageert: “Gaat zelfs het record van Sano verbreken. Bewaar deze tweet. Over twee jaar voor veel geld naar Engeland”, zegt hij.

Hieronder een bundeling van lof voor Lebreton:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
NEC - Heracles

N.E.C.
4 - 1
Heracles Almelo
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Noé Lebreton

Noé Lebreton
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (22 apr. 2004)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
9
1
2025/2026
Caen
1
0
2024/2025
Caen II
0
0
2024/2025
Caen
32
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
NEC
21
21
41
3
Feyenoord
21
19
39
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

