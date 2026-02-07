Richard Krajicek was gisteravond te gast bij Vandaag Inside om het ABN Amro tennistoernooi te promoten, maar de uitzending nam al snel een wending waar de oud-tennisser niet op had gerekend. Terwijl de toernooidirecteur zich serieus had voorbereid op inhoudelijke vragen, koos René van der Gijp voor de vulgaire toer. Kijkers reageren woest op de opmerkingen van de analist en betichten hem voor dronkenschap.

De voormalig Wimbledon-winnaar onderging vorig jaar een zware hartoperatie vanwege een aneurysma. Krajicek legde uit dat zijn aorta te groot was en hij zijn hartslag sindsdien onder de honderdtwintig slagen per minuut moet houden. "Het gaat heel goed, dankje. Mijn aorta was te groot. Daar hebben ze iets omheen gedaan, kleiner gemaakt eigenlijk. Het is allemaal opgelost", vertelde hij over zijn herstel. Hoewel hij nog niet voluit mag sporten, hoopt hij eind mei weer te gaan fietsen in de bergen. Van der Gijp reageerde direct met een opmerking over de fysieke beperkingen van de bargast: "Even serieus man. Nou ja. Dan kan je niet meer in alle vuur aan de slag."

Derksen confronteert Krajicek met bizarre vraag

De toon werd al direct aan het begin van de uitzending gezet door Johan Derksen. Hij besloot Krajicek te confronteren met een zeer persoonlijke vraag over zijn ochtendritueel. "Hoe doe jij dat met poepen, Richard? Neem je een paar espressootjes?", vroeg de analist aan de verbaasde gast. Hoewel Krajicek in eerste instantie nog beleefd probeerde te antwoorden met "Ja hoor, dankjewel. Het gaat allemaal goed", bleek hij later in de uitzending toch perplex te staan door de gang van zaken aan tafel.

Voorbereiding Krajicek gaat in rook op

Gedurende het gesprek merkte de huidige toernooidirecteur dat zijn inhoudelijke voorbereiding op sportieve vragen weinig zin had gehad. "Ik heb me helemaal voorbereid, wat me allemaal gevraagd kan worden. En eerst hebben we het over stoelgang, dan over, ja dat dus. Alles wat ik voorbereid heb kan overboord", verzuchtte Krajicek. Van der Gijp kon het vervolgens niet laten om nog een schepje bovenop de sfeer te doen door een suggestie te doen over Chris Woerts, die ook aanwezig was als bargast: "Weet je wat, neem vanavond Chris mee naar huis. Laat Chris het vuile werk doen."

Genee probeert de uitzending te redden

Presentator Wilfred Genee probeerde gedurende de avond meerdere malen de regie terug te pakken en te benadrukken dat Krajicek aanwezig was voor de promotie van zijn evenement. "Hij komt hier voor het ABN Amro tennistoernooi", aldus Genee, die uiteindelijk de discussie resoluut moest afkappen: "Sorry, nu moeten we echt stoppen."

Vernietigende kritiek van kijkers op X

Het gedrag van de heren aan tafel, en dan met name dat van Van der Gijp, leidde tot een storm van kritiek op sociale media. Veel kijkers reageren woest op X en suggereren dat de analist teveel alcohol heeft genuttigd. Lees hieronder een bundeling van boze reacties op de oud-voetballer.

