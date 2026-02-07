Willem-Alexander weigert vraag over WK 2026 te beantwoorden

Koning Willem-Alexander houdt zich op de vlakte over het komende WK in de Verenigde Staten. Tijdens zijn aanwezigheid bij de Olympische Winterspelen in Milaan krijgt hij de vraag of hij komende zomer afreist om het Nederlands elftal te volgen, maar een duidelijk antwoord blijft uit.

Samen met koningin Máxima en kroonprinses Amalia is de koning in Italië, waar vrijdag de Winterspelen officieel van start zijn gegaan. Zaterdag sprak het koninklijk gezin de pers, waarbij ook het omstreden WK ter sprake kwam. Willem-Alexander wil zich echter niet laten verleiden tot vooruitblikken.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben nu hier in Milaan. Milaan Cortina 2026 is gisteren begonnen", countert de koning op de beelden van De Telegraaf. "Laten we eerst deze Olympische Spelen kijken en hiervan genieten. We zijn heel sterk in het altijd kijken naar dingen die in de toekomst komen. Het hier en nu is Milaan. Daar zijn we voor en gaan we van genieten.",

Een aanwezige journalist probeert nog door te vragen naar eventuele ethische bezwaren tegen het WK in de VS, Mexico en Canada. Ook dan blijft hij op de vlakte. "Ik heb nu in Milaan een prachtige tijd", antwoordt Willem-Alexander. "Wat in de toekomst ligt, ligt in de toekomst."