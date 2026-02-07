(30) heeft zijn visitekaartje direct afgegeven bij Southampton. De Canadese aanvaller, die onlangs vertrok bij Feyenoord, kroonde zich bij zijn debuut tegen Watford direct tot matchwinner. Larin had bij de Championship-club slechts één balcontact nodig om de eindstand op 1-0 te bepalen en bezorgde zijn nieuwe werkgever daarmee direct drie belangrijke punten.

De spits viel halverwege de tweede helft in bij Southampton en had weinig tijd nodig om de harten van de supporters in het St Mary's Stadium te veroveren. In de zeventigste minuut, slechts drie minuten nadat hij het veld in kwam voor Ross Stewart, kopte hij een hoekschop van James Bree al vallend tegen de touwen. Voor Larin is dit succes een welkome opsteker, zeker na een ontzettend moeizame periode in Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord huurde de aanvaller in de eerste helft van het seizoen van RCD Mallorca, maar in De Kuip wist hij weinig indruk te maken. De 87-voudig international scoorde voor de Rotterdammers slechts één keer, in het Europa League-duel met Panathinaikos. Larin speelde tegen Real Betis zijn laatste duel in het shirt van Feyenoord en vertolkte toen een negatieve hoofdrol, nadat hij diverse grote kansen om zeep hielp.

Blik op het WK in eigen land

Voor Larin is het maken van speelminuten bij Southampton van groot belang met het oog op het naderende WK. Gastland Canada is voor het toernooi van komende zomer ingedeeld in een groep met Qatar, Zwitserland en een land uit de Europese play-offs (Italië, Bosnië-Herzegovina, Wales of Noord-Ierland).