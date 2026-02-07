Live voetbal 5

PEC Zwolle na winst op Telstar
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 februari 2026, 17:54

Jadiel Pereira da Gama (15 december 2009) maakt zaterdagavond zijn basisdebuut bij PEC Zwolle, dat het in eigen huis opneemt tegen FC Volendam. De inmiddels zestienjarige middenvelder maakte al aan het begin van dit seizoen zijn eerste minuten op vijftienjarige leeftijd, waardoor hij de jongste speler ooit is in de Eredivisie.

Op 15 augustus 2025 verbrak Pereira da Gama het record van jongste speler ooit op het hoogste voetbalniveau van Nederland. De middenvelder mocht twee minuten voor tijd invallen in het uitduel met Telstar (0-2). Pereira da Gama kwam in het veld voor Sherel Floranus en was op dat moment vijftien jaar en 243 dagen oud.

Het talent van PEC Zwolle schreef vervolgens nog zeven duels achter zijn naam, al startte hij geen enkele keer als basisspeler. Dat gebeurt zaterdagavond wel, wanneer trainer Henry van der Vegt Pereira da Gama opstelt in zijn eerste elf tegen FC Volendam.

Pereira da Gama is niet de jongste basisdebutant ooit. Die titel komt op naam van Wim Kras, die op vijftienjarige leeftijd (en 290 dagen) zijn debuut maakte namens FC Volendam tegen Ajax.

Pereira da Gama is de enige speler in de Eredivisie uit het geboortejaar 2009. Tegen FC Volendam hoopt PEC Zwolle de goede vorm te behouden. Vooral in thuiswedstrijden presteren de Blauwvingers uitstekend en behaalden zij al negentien punten (van de 26).

PEC - Volendam

PEC Zwolle
18:45
FC Volendam
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jadiel Pereira da Gama

Jadiel Pereira da Gama
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 16 jaar (15 dec. 2009)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
7
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Twente
21
7
31
8
Groningen
21
2
31
9
PEC
21
-13
26
10
Excelsior
22
-13
26
11
Heerenveen
20
1
25

Complete Stand

