Met zoveel aanvallende kwaliteit hoeft PEC Zwolle niemand te vrezen

Op zijn 115e verjaardag boekte PEC Zwolle een klinkende zege op Telstar (4-1). Daarmee is de ploeg van Henry van der Vegt (voorlopig) opgeklommen naar het linkerrijtje. Zorgen om degradatie lijken overbodig en met een aantal uitstekende aanvallende krachten mag PEC zelfs voorzichtig dromen van meer.

Dat de Zwollenaren in de lift zitten, blijkt ook uit de cijfers. Met name in thuiswedstrijden zijn de Blauwvingers lastig te verslaan. Sterker nog: op basis van de laatste vijf thuisduels staat PEC zelfs bovenaan. Over alle tien thuiswedstrijden genomen bezet de ploeg een keurige vijfde plaats.

Na de 4-1-overwinning op Telstar was de conclusie bij De Eretribune dan ook duidelijk. In het ESPN-programma stelden meerdere analisten dat PEC zo goed als veilig is. Mario Been ging zelfs een stap verder en opperde dat Zwolle zich mag richten op deelname aan de Europese play-offs.

Superspits

Als team draait PEC een sterk seizoen, maar de aanvallende kwaliteiten vormen de basis van het succes. Spits Koen Kostons (26) is daarvan het beste voorbeeld. De aanvaller werd afgelopen zomer overgenomen van SC Paderborn en maakt indruk. In het seizoen 2022/23 leverde hij bij MVV Maastricht liefst negentien (!) assists af. Ook dit jaar staat de teller al op vijf. Met tien doelpunten is Kostons bovendien een vaste waarde in de topscorerslijst. Alleen Ayase Ueda, Guus Til en Troy Parrott waren vaker trefzeker.

Gevaar op de vleugels

Ook op de flanken beschikt PEC over veel kwaliteit. Zo maakt Shola Shoretire, voormalig talent van Manchester United, indruk. De 21-jarige Engelsman, gehuurd van PAOK, laat zich vooral in 2026 gelden. Met vier goals uit vier wedstrijden is hij zelfs topscorer van het kalenderjaar. Opvallend, aangezien hij in 2025 ‘slechts’ twee keer scoorde: één in de competitie en één in het bekertoernooi.

Wiens naam dit jaar ook plotseling vaak opduikt op het scorebord, is Kaj de Rooij. De 25-jarige aanvaller is bezig aan zijn derde seizoen in Zwolse dienst. Waar hij in eerdere jaren niet verder kwam dan twee doelpunten, staat de teller nú al op vijf. De Rooij heeft daarnaast al vijf assists achter zijn naam staan.

Toch zal de voormalig speler van NAC en FC Eindhoven niet helemaal tevreden zijn over zijn situatie in het MAC3Park. Door de komst van publiekslieveling Younes Namli is hij zijn plekje in de aanval kwijt. Namli keerde deze winter terug bij PEC, na een mislukt avontuur bij het Franse Le Havre. De 31-jarige Deen laat zich direct gelden met één goal en twee assists. Vermoedelijk zal het daar niet bij blijven.

Eervolle vermeldingen

Met Kostons, Shoretire, Namli en De Rooij is de aanvallende weelde nog niet uitgeput. Ook Odysseus Velanas, teruggekeerd van een langdurige blessure, en Thijs Oosting hebben bewezen over scorend vermogen te beschikken.

Alles bij elkaar is PEC Zwolle een ploeg om in de gaten te houden. Als de huidige lijn wordt doorgetrokken, lijkt zelfs een gooi naar Europees voetbal in het komende seizoen niet uitgesloten.