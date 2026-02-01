Alex Kroes op rapport: alle aanwinsten bij Ajax langs de meetlat

Nu het dienstverband van Alex Kroes bij Ajax erop zit, is het tijd om de balans op te maken. In de drie transferperiodes waarin Kroes het als technisch directeur voor het zeggen had, werden in totaal vijftien spelers aangetrokken. Daarnaast stelde de bestuurder twee trainers aan. Hoe brachten zijn aankopen het er vanaf?

Kroes zou in eerste instantie als algemeen directeur aan de slag gaan bij Ajax, maar vanwege de veelbesproken aankoop van een pakket clubaandelen moest hij die functie in april 2024, nog geen maand na zijn aanstelling, weer neerleggen. Eind april ging hij daarom als technisch directeur aan de slag. De volgende vijftien spelers en twee trainers haalde hij sindsdien naar Amsterdam.

Aankopen van Alex Kroes in de zomer van 2024

Wout Weghorst

Overgekomen van: Burnley

Wedstrijden / doelpunten: 51 / 18

De opvallendste aankoop die Kroes in zijn eerste transferzomer presenteert, is Wout Weghorst. De dan 32-jarige spits komt voor zo'n 2,5 miljoen euro over van Burnley en gaat de concurrentiestrijd met Brian Brobbey aan. In zijn debuutjaar, waarin Ajax nét naast de landstitel grijpt, komt hij tot tien competitietreffers. Dit seizoen staat de teller vooralsnog op zes goals.

Cijfer: 6,5

Daniele Rugani

Overgekomen van: Juventus

Wedstrijden / doelpunten: 26 / 1

Rugani werd eind augustus 2024 door Kroes op huurbasis overgenomen van Juventus. Doordat Josip Sutalo zich goed herpakte van een zwak eerste seizoen en Youri Baas zich uitstekend ontwikkelde, kon Francesco Farioli niet anders dan vasthouden aan dat tweetal. Voor Rugani betekende dit dat hij het in zijn enige seizoen in Amsterdam vooral met invalbeurten moest doen.

Cijfer: 5,5

© Imago

Bertrand Traoré

Overgekomen van: Villarreal

Wedstrijden / doelpunten: 50 / 10

De zomer van 2024 stond verder in het teken van transfervrije terugkeren. In de voorhoede maakte Traoré zijn rentree in Amsterdam, waar hij eerder in seizoen 2016/17 speelde. De Burkinees mocht regelmatig aan de aftrap verschijnen, maar echt vaak wist hij het net niet te vinden. Het belangrijkst was hij in de Europa Leauge-wedstrijd tegen Galatasaray (2-1 winst) met een goal en een assist en in de competitiewedstrijd tegen PSV, waar hij de beslissende 0-2 voor zijn rekening nam. Na een seizoen verkocht Ajax hem voor iets minder dan drie miljoen euro aan Sunderland.

Cijfer: 6

Davy Klaassen

Overgekomen van: Internazionale

Wedstrijden / doelpunten: 65 / 12

De andere oud-speler die in de zomer van 2024 terugkeerde in de Johan Cruijff ArenA, was Klaassen. De middenvelder tekende in september een contract voor zijn derde periode bij Ajax, nadat hij twee maanden eerder transfervrij vertrok bij Internazionale. Met name in de eerste weken na zijn terugkeer was Klaassen belangrijk met doelpunten. Dit jaar is hij de vaste aanvoerder van de Amsterdammers en heeft hij al enkele belangrijke goals voor zijn rekening genomen, waaronder de 1-0 in De Klassieker tegen Feyenoord.

Cijfer: 7,5

Aankopen van Alex Kroes in de winter van 2025

Youri Regeer

Overgekomen van: FC Twente

Wedstrijden / doelpunten: 31 / 1

Na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma, besloot Kroes om de terugkoopclausule van 4,5 miljoen euro voor Regeer te lichten als zijn vervanger. Francesco Farioli maakte echter heel duidelijk dat hij in Regeer enkel een middenvelder zag. Bij zijn rentree tegen Feyenoord (2-1 zege) liep hij direct een enkelblessure op, waardoor hij ruim twee maanden uit de roulatie was. Dit seizoen gaat het een stuk beter met Regeer, die zich na het vertrek van Jordan Henderson gedurende het seizoen heeft gemanifesteerd als de beste controleur in de Ajax-selectie.

Cijfer: 7

© Imago

Lucas Rosa

Overgekomen van: Real Valladolid

Wedstrijden / doelpunten: 28 / 0

Omdat Farioli in Regeer geen rechtsback zag, besloot Kroes om ook drie miljoen euro over te maken naar Real Valladolid voor de komst van Rosa. De Italiaanse trainer gaf aan de rechterkant van de verdediging echter de voorkeur aan Anton Gaaei, waardoor de inbreng van Rosa in zijn eerste maanden beperkt bleef. Dit seizoen mag de Braziliaan wel regelmatig aan de aftrap verschijnen, waar hij zowel aan de linker- als aan de rechterkant de nodige minuten maakt.

Cijfer: 6,5

Oliver Edvardsen

Overgekomen van: Go Ahead Eagles

Wedstrijden / doelpunten: 31 / 5

Doordat Ajax in de slotfase van de zomerse transferperiode afscheid nam van Steven Bergwijn, was de jonge Mika Godts in de eerste helft van 2024/25 de enige serieuze optie op linksbuiten. Kroes had in eerste instantie Raúl Moro op het oog, maar de Spanjaard liep een blessure op, waarna werd doorgeschakeld naar Edvardsen. De Noor begon flitsend in Amsterdam, met vier goals in zijn eerste negen invalbeurten. Sindsdien was hij alleen nog in de Champions League op bezoek bij Villarreal trefzeker met de winnende goal in de slotfase.

Cijfer: 6

Matheus

Overgekomen van: SC Braga

Wedstrijden / clean sheets: 10 / 4

Ajax nam in de winter van 2025 afscheid van Diant Ramaj, die werd verkocht aan Borussia Dortmund. Om het keepersgilde weer compleet te maken, besloot Kroes om Matheus met een koopoptie van 2,5 miljoen euro te huren van SC Braga. Door een blessure van Remko Pasveer kreeg de Braziliaan de kans om zich te laten zien in de basis, maar die plek verloor hij drie wedstrijden voor het einde van het seizoen. Uiteindelijk koos Kroes ervoor om de koopoptie niet te lichten.

Cijfer: 6

Aankopen van Alex Kroes in de zomer van 2025

© Imago

Raúl Moro

Overgekomen van: Real Valladolid

Wedstrijden / doelpunten: 21 / 1

Een half jaar nadat de komst van Moro niet doorging door een blessure, kwam de Spanjaard voor elf miljoen euro alsnog naar Amsterdam. Zijn komst mondde uit in een grote teleurstelling: in 21 wedstrijden was hij alleen trefzeker tegen de amateurs van Excelsior Maassluis en gaf hij ook een van zijn twee assists tegen de Zuid-Hollanders. De vleugelspeler wist nooit te aarden in Amsterdam en vertrok na een half seizoen naar Osasuna.

Cijfer: 4

Oscar Gloukh

Overgekomen van: Red Bull Salzburg

Wedstrijden / doelpunten: 29 / 8

Gloukh is de duurste aanwinst van Kroes in zijn tijd bij Ajax. De Amsterdammers betaalden een bedrag van 14,75 miljoen euro aan Red Bull Salzburg voor de Israëliër. De aanvallende middenvelder werd rustig gebracht, maar is inmiddels een belangrijke schakel in de Amsterdamse formatie, waar hij op de rechtervleugel is beland. De afgelopen wedstrijden moest Gloukh zijn basisplaats soms afstaan aan Rayane Bounida, die zich steeds nadrukkelijker laat gelden. Vanuit de supporters klinkt nog altijd kritiek op de topaankoop van Kroes.

Cijfer: 6,5

Ko Itakura

Overgekomen van: Borussia Mönchengladbach

Wedstrijden / doelpunten: 21 / 1

Kroes betaalde afgelopen zomer een bedrag van 10,5 miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach voor de komst van Itakura. Door blessures van Josip Sutalo en Aaron Bouwman kreeg de Japanner direct voldoende speeltijd. In de achterhoede oogt de Japanner een stuk meer solide dan zijn Kroatische concurrent dit seizoen laat zien. Deze winter was er interesse uit Duitsland om Itakura terug te halen naar de Bundesliga, maar Ajax wil hem absoluut niet kwijt.

Cijfer: 7

© Imago

Kasper Dolberg

Overgekomen van: RSC Anderlecht

Wedstrijden / doelpunten: 16 / 5

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland, haalde Ajax Dolberg op de slotdag van de zomerse transferperiode terug naar de Johan Cruijff ArenA. De Deense spits kwam voor tien miljoen euro over van RSC Anderlecht, maar liep in de tweede wedstrijd na zijn rentree een blessure op. Sinds begin december heeft hij, mede door een blessure van Weghorst, een basisplaats in de ploeg van Fred Grim. In die wedstrijden manifesteerde hij zich als de Ajax-speler die de meeste aanvallende dreiging brengt.

Cijfer: 7,5

Joeri Heerkens

Overgekomen van: Sparta Praag

Wedstrijden / clean sheets: 0 / 0

Kroes telde afgelopen zomer twee miljoen euro neer om de negentienjarige Heerkens over te nemen van Sparta Praag. De in Tsjechië geboren Nederlander werd gezien als groot talent en kwam als keeper voor de toekomst bij Ajax. Het is dan ook niet gek dat de jongeling nog niet zijn opwachting mocht maken in het eerste elftal, maar enkel speelde in de beloftenploeg. Of hij zijn belofte in de toekomst waar kan maken en de vaste eerste keeper van Ajax kan worden, zal nog moeten blijken.

Cijfer: 6

James McConnell

Overgekomen van: Liverpool

Wedstrijden / doelpunten: 7 / 0

Na het vertrek van Jordan Henderson wilde John Heitinga afgelopen zomer een ervaren controleur aan zijn elftal toevoegen. Die kwam niet, aangezien Kroes ervoor koos om bij Heitinga’s vorige club, Liverpool, aan te kloppen voor een huurdeal voor McConnell. De jonge Engelsman, waar Ajax 1,5 miljoen euro voor betaalde, wist absoluut niet te overtuigen in de hoofdstad en deze winter werd de huurovereenkomst voortijdig beëindigd.

Cijfer: 4

Vitezslav Jaros

Overgekomen van: Liverpool

Wedstrijden / clean sheets: 23 / 5

Naast McConnell werd ook Jaros gehuurd van Liverpool. De Tsjech moest in Amsterdam de concurrentie aangaan met Remko Pasveer en begon het seizoen als eerste doelman. Halverwege de eerste seizoenshelft raakte Jaros zijn plek onder de lat echter kwijt aan de routinier. Na zeven duels op de bank keerde de huurling weer terug in de basis, waar hij op enkele mindere momenten na over het algemeen een goede indruk maakt.

Cijfer: 7

De trainers aangetrokken door Alex Kroes

© Imago

Francesco Farioli

Overgekomen van: OGC Nice

Wedstrijden / punten per wedstrijd: 54 / 2,09

Een belangrijke eerste taak van Kroes bij Ajax, was het aanstellen van een opvolger van interim-trainer John van ‘t Schip. Na een rampzalig seizoen viel de keuze op Farioli, wat een schot in de roos bleek. Onder de Italiaan kreeg Ajax weer kleur op de wangen en draaiden de Amsterdammers, weliswaar met verdedigend voetbal, mee in de top van de Eredivisie. Mede door een ineenstorting van PSV had Ajax kort voor het einde nog een voorsprong van negen punten, maar die werd in de laatste wedstrijden helemaal weggegeven, waardoor de titel alsnog naar Eindhoven ging. Wegens een verschil in inzicht met de clubleiding over de speelwijze besloot Farioli na de laatste competitiewedstrijd op te stappen. Zo’n twee maanden later zette de Italiaan zijn handtekening onder een contract bij FC Porto.

Cijfer: 8,5

John Heitinga

Overgekomen van: Liverpool

Wedstrijden / punten per wedstrijd: 15 / 1,33

Door het vertrek van Farioli moest Kroes voor de tweede zomer op rij op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Ditmaal kwam de technisch directeur uit bij Heitinga, die het seizoen ervoor assistent was van Arne Slot bij Liverpool. De keuze voor de voormalig verdediger was een opmerkelijke te noemen, aangezien hij in 2023 te licht werd bevonden na een periode als interim-trainer. Uiteindelijk pakte het huwelijk tussen Heitinga en Ajax heel slecht uit: in vijftien wedstrijden wonnen de Amsterdammers slechts vijf keer. Nu de Amsterdammers onder interim-trainer Fred Grim wél resultaten boeken, roept dat de vraag op of Heitinga niet te naïef is geweest met zijn aanvallende spelopvatting.

Cijfer: 3,5