wordt in Liverpool geopereerd nadat hij woensdagavond een ernstige duimblessure heeft opgelopen. Dat meldt zijn club Galatasaray na de 4-0 nederlaag op bezoek bij Liverpool.

De blessure ontstond in de 76ste minuut van de wedstrijd. Lang probeerde een bal nog binnen te houden bij de achterlijn, maar slaagde daar niet in. In volle snelheid botste hij vervolgens tegen de reclameborden, waarna het direct mis leek. De aanvaller lag zichtbaar in pijn op het veld, greep naar zijn hand en zat onder het bloed.

"Noa heeft een ernstige vingerblessure", vertelde zijn trainer Okan Buruk na de wedstrijd tegen de aanwezige pers. "Hij gaat eerst naar een ziekenhuis hier en hij zal zo snel mogelijk onderzocht worden."

Oranje-international Jeremie Frimpong, die vlakbij Lang stond op het moment van het incident, schrok ervan: "Ik ben net even bij hem gaan kijken. Sommigen zeggen dat de helft van zijn vinger eraf is, zoiets. Hij heeft pijn. Heel veel pijn", zei hij.

De blessure komt voor Lang op een vervelend moment. De aanvaller van Galatasaray dreigt de komende interlandperiode te moeten missen. Het Nederlands elftal speelt volgende week interlands tegen Noorwegen en Ecuador.