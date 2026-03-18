Arne Slot is het niet eens met het harde oordeel van clubicoon Jamie Carragher over het huidige Liverpool. De oud-verdediger stelde recent als analist bij Sky Sports dat The Reds 'een team van individuen' vormen, maar Slot houdt vol dat het met de teamgeest juist wel snor zit.

Liverpool verspeelde afgelopen weekend in eigen huis dure punten in de strijd om Champions League-voetbal. Degradatiekandidaat Tottenham Hotspur keek op Anfield bijna 70 minuten tegen een 1-0 achterstand aan door een rake vrije trap van Dominik Szoboszlai, maar nam toch een punt mee naar Londen door een late gelijkmaker van Richarlison: 1-1.

Carragher velde als analist een hard oordeel over het Liverpool van dit seizoen. "Er is heel veel mis met dit Liverpool", aldus de man die zijn hele loopbaan voor The Reds uitkwam. "Niets werkt, zowel aanvallend als verdedigend. Maar voor mij springt het meest eruit dat ze geen druk meer zetten. Ik vraag me al het hele seizoen af: ligt dit aan de trainer of het profiel van de spelers?" Carragher vermoedt dat de clubleiding had gedacht betere spelers te hebben gehaald voor de ruim 500 miljoen euro die afgelopen zomer werd gespendeerd op de transfermarkt. "Je zou kunnen zeggen dat Liverpool geen team is, het is een team van individuen", merkte hij bovendien op.

Slot werd voorafgaand aan de return tegen Galatasaray, waarin Liverpool in eigen huis een 1-0 uitnederlaag moet zien goed te maken om de kwartfinale van de Champions League te bereiken, geconfronteerd met de uitlatingen van Carragher. "Ik ben het al het hele seizoen eens met veel van Jamie's uitspraken, maar in dit geval niet", wordt de Nederlandse trainer geciteerd door de Daily Mail. "Dit is niet wat ik gezien heb nadat we de 1-1 incasseerden (tegen de Spurs, red.). na zoveel teleurstellingen zou het niet gek zijn geweest als de spelers het op hadden gegeven, maar dat dezen ze niet", aldus Slot.

Als voorbeeld haalt Slot aan dat Liverpool na de gelijkmaker een Spurs-counter onschadelijk maakte waarbij zeven of acht spelers terug verdedigden in de eigen zestien, om vervolgens direct een tegenaanval te lanceren waaruit Hugo Ektiké maar zo de winnende goal had kunnen maken. "Een team dat het op heeft gegeven, een team van individuen of een team dat niet samenwerkt, laat niet dat soort onverzettelijkheid zien na de honderdtwintigste tegenslag van het seizoen. Dat is een beetje overdreven, maar het waren er heel veel. Ik weet niet waarom Carragher dit gezegd heeft, wat hij er mee bedoelt en welke voorbeelden hij hiervoor heeft. Nogmaals, hij heeft dit seizoen veel dingen gezegd waarmee ik het eens ben omdat ik er net zo naar kijk."