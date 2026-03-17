Arne Slot waarschuwt Noa Vahle voor Galatasaray-fans: 'Doe oordoppen in'

17 maart 2026, 12:18
Arne Slot met op de achtergrond het stadion van Galatasaray en als inzet Noa Vahle
Foto: © Imago / Talpa / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

Noa Vahle doet een boekje open over de orkaan van geluid die de supporters van Galatasaray produceren. De verslaggeefster van Ziggo Sport had onder meer van Liverpool-trainer Arne Slot het advies gekregen om vooral oordoppen in te doen en snapt na afgelopen week precies waarom.

Afgelopen week was Vahle namens Ziggo aanwezig bij de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, waarin Liverpool door een rake kopbal van Mario Lemina een 1-0 nederlaag incasseerde. In de podcast HNM, die ze maakt met Hélène Hendriks en Merel Ek, vertelt Vahle dat ze in aanloop naar het duel al het advies had gekregen om vooral oordoppen in te doen. "Toen dacht ik nog: grapjas, leuk."

"Vervolgens heb ik een dag voor de wedstrijd een interview met Slot", vervolgt Vahle. "Hartstikke leuk, hij zegt tegen mij: ik zou serieus oordoppen in doen. Zij waren er namelijk al eerder, in september hadden ze er al gespeeld." Destijds stonden beide clubs in de competitiefase van de Champions League ook al tegenover elkaar en ook die dag stonden The Reds na 90 minuten met lege handen: Victor Osimhen maakte voor rust vanaf de penaltystip de enige treffer van de avond.

Vahle wist vervolgens niet wat ze meemaakte: "Dat was niet normaal. Ik heb serieus nog nooit zoiets meegemaakt. Op het moment dat Liverpool de bal kreeg ontstond er een fluitconcert en dat hield werkelijk waar niet op totdat de bal de voet van de Liverpool-speler verliet. Dat was zó hard." Hendriks weet er alles van: "Daar staan ze om bekend hè, dat het harder of bijna net zo hard is als een straalmotor." Vahle zag zelfs spelers van Liverpool met hun vingers in hun oren staan. "Maar ik vond het wel een fantastische sfeer", aldus de verslaggeefster.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray
1 - 0
Liverpool
Gespeeld op 10 mrt. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

