Ronald Koeman leeft mee met na zijn ernstige knieblessure. De bondscoach spreekt van ‘dramatisch’ nieuws, zowel voor Simons zelf als voor het Nederlands elftal. In een interview met ESPN wordt hij bovendien gevraagd naar mogelijke vervangers in de selectie.

Koeman zegt dat het nieuws ‘hard’ aankwam. “Zeker als je de wedstrijd zit te kijken en je ziet het gebeuren.” Simons liep zijn blessure op in het Premier League-duel tussen Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur (0-1) van zaterdag. “Zijn reactie deed al vermoeden dat het wel ernstig kon zijn. We hebben toen direct zaterdagavond contact met hem gehad en daarna was het afwachten op de testen van zondag. Uiteindelijk kwam het slechte nieuws en dat is dramatisch voor ons.”

Simons leek een zekerheidje in de WK-selectie van Koeman. “Het is een jongen die vast bij de selectie zat, een jonge speler met heel veel talent en mogelijkheden. Maar het is nog veel erger voor de speler zelf, die in een moeilijke situatie bij zijn club zit en vecht tegen degradatie”, beseft de bondscoach. “En als je dan ook nog een WK in het vooruitzicht hebt… De enige plus in zijn geval is dat hij jong is. Dus hij zal in de toekomst echt nog eindtoernooien spelen, maar dat neemt niet weg dat het dramatisch is.”

Koeman over vervangers Xavi Simons

Koeman wordt vervolgens gevraagd naar mogelijke vervangers. “We hebben natuurlijk opties voor de nummer 10-positie met Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders. Maar is dat voldoende, of zijn de kansen van bijvoorbeeld Guus Til nu ook gegroeid?”, wil journalist Bennett van Fessem weten.

“Uiteindelijk geldt: hoe meer blessures je krijgt, hoe meer anderen in beeld komen. De namen die jij noemt kloppen”, beaamt Koeman “Het is ook afwachten hoe het met de blessure van Justin Kluivert gaat en wanneer hij weer kan spelen. In principe zijn er genoeg mogelijkheden voor de 10-positie, maar uiteindelijk ligt het aan fitheid en aan de keuzes die we gaan maken.”