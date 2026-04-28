Valentijn Driessen is van mening dat nog altijd de onbetwiste nummer één is voor de spitspositie bij het Nederlands elftal. Hoewel momenteel in uitstekende vorm verkeert bij AS Roma, ziet de chef voetbal van De Telegraaf het absoluut niet zitten om de aanvalslinie rondom hem te bouwen. Volgens de journalist is de veelzijdigheid en ervaring van de Corinthians-aanvaller doorslaggevend.

In de podcast Kick-off werd de discussie over de ideale aanvalsleider van Oranje aangeslingerd in aanloop naar het naderende wereldkampioenschap. Presentator Hein Keijser opperde de mogelijkheid om de speelwijze van AS Roma te kopiëren naar de nationale ploeg, zodat Malen optimaal in stelling kan worden gebracht. De rechtspoot, die door de Italiaanse club wordt gehuurd van Aston Villa, kwam in zestien duels al twaalf keer tot scoren. Driessen is echter stellig in zijn afwijzing van dat idee.

Artikel gaat verder onder video

"Het Nederlands elftal bouwen op Donyell Malen? Die nooit thuis geeft in het Nederlands elftal en de ene keer rechtsbuiten staat en dan in de spits?", reageerde Driessen fel op de suggestie. De journalist benadrukte dat de prestaties in de Italiaanse competitie niet zomaar te vertalen zijn naar het allerhoogste internationale niveau. Hoewel Malen het goed doet bij de huidige nummer zeven van Italië, stelt Driessen dat die competitie niet te vergelijken is met de absolute top in Engeland of Spanje.

Voor Driessen leidt er geen twijfel over wie er in de punt van de aanval moet staan als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman straks afreist naar de Verenigde Staten. "We hebben toch Depay. Als die fit is, is hij voor mij de eerste keus", sprak hij duidelijke taal. De topscorer aller tijden van Oranje revalideert momenteel bij zijn Braziliaanse werkgever Corinthians van een hamstringblessure, maar wordt eind deze maand weer op het veld verwacht.

Volgens de journalist weegt het trackrecord van de international zwaarder dan de huidige vorm van Malen. "Die is veelzijdiger, in alles. Heeft ervaring en heeft het vaak genoeg laten zien", verklaarde Driessen zijn voorkeur voor Depay. "Ik ben geen voorstander om een heel systeem rond Donyell Malen", sloot hij zijn betoog resoluut af.

De spitspositie is niet het enige hoofdpijndossier voor Koeman richting de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan. Terwijl Depay nog een race tegen de klok voert om volledig wedstrijdfit te raken, kreeg de bondscoach onlangs al een zware tegenvaller te verwerken. Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons liep een ernstige knieblessure op en moet het eindtoernooi definitief aan zich voorbij laten gaan.