Curaçao debuteerde zondagavond op het WK met een forse nederlaag tegen Duitsland (7-1). Johan Derksen denkt dat er maar een iemand heeft kunnen genieten van de ploeg van Dick Advocaat: Fred Rutten. De trainer werd onlangs weggestuurd bij het eiland om de rentree van Advocaat mogelijk te maken.

In februari stapte Advocaat op als bondscoach van Curaçao in verband met de gezondheid van zijn dochter. Rutten werd aangesteld als zijn opvolger, maar kende een valse start met oefennederlagen tegen China (2-0) en Australië (5-1). In de weken voor de start van het WK probeerden steeds meer mensen Advocaat terug te krijgen als bondscoach, omdat het weer wat beter zou gaan met zijn dochter. Uiteindelijk werd begin mei besloten om Rutten weer weg te sturen en Advocaat het WK te laten draaien.

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Met De Kleine Generaal aan het roer speelde Curaçao zondag in Houston zijn eerste WK-duel ooit tegen Duitsland. Na een vroege voorsprong voor de viervoudig wereldkampioen kwam de eilandstaat halverwege de eerste helft langszij. Vlak voor de rust wist Duitsland echter nog twee keer te scoren, waarna de ploeg van Julian Nagelsmann in de tweede helft nog vier keer toesloeg en een monsterscore neerzette.

In Groeten uit Grolloo laat Derksen weten niet te hebben genoten van Curaçao. “Ik werd er niet vrolijk van. Ik kreeg de indruk dat Dick Advocaat zichzelf wijsgemaakt had dat er een redelijk resultaat in zou zitten”, aldus de oud-voetballer. “Hij is een beetje overmoedig geworden. Normaal gesproken is hij een heel verdedigende coach, maar hij ging gewoon voetballen tegen Duitsland. Het resultaat is daar: dan word je afgetroefd.”

“Het is hartstikke leuk dat ze meedoen”, gaat Derksen verder. “Maar je moet als coach niet denken dat er een resultaat te halen is. Ik denk dat Fred Rutten de enige is die heel tevreden is met het resultaat. Die heeft een kostelijke avond gehad”, weet de analist zeker.