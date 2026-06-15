Japanse voetbalfans hebben zondagavond met verbazing gekeken naar een detail op het shirt van Oranje: de Japanse vlag op de borst. Nikkan Sports merkt op dat veel Japanse kijkers positief reageren op het ‘stijlvolle detail’.

Oranje heeft al jaren steevast twee vlaggen op de borst van het shirt staan bij iedere interland: die van Nederland en die van de tegenstander, met daaronder de datum van de wedstrijd. De Japanse wedstrijdshirts hebben geen verwijzing naar de tegenstander erop, dus was dit een detail dat opviel bij de kijkers in het Aziatische land.

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“Los van de wedstrijd zelf trok een ‘stijlvol detail’ op het tenue van het Nederlandse nationale team de aandacht”, schrijft Nikkan Sports na de wedstrijd. “Op de linkerborst was de Japanse vlag in dezelfde grootte afgebeeld in dezelfde grootte als de Nederlandse vlag. Dat leverde heel veel reacties op op social media”, aldus de sportkrant.

De krant deelt vervolgens een greep uit de reacties die op X zijn binnengekomen. “Nederland heeft de Japanse vlag op hun tenue! Ik vroeg me af waarom. Na het op te zoeken, ontdekte ik dat ze altijd de vlag van hun tegenstander erop hebben! Het is een mooi gebaar om dat respect te zien”, stelt een gebruiker. “Het is geweldig dat de Nederlandse tenues de vlag van hun tegenstander hebben; het getuigt van respect”, aldus een ander. “Het is stijlvol dat ze de vlag van de tegenstander naast hun eigen vlag hebben”, voegde een derde eraan toe. “Het is fantastisch dat ze respect tonen voor hun tegenstanders!”, schrijft een volgende fan.