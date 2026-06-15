De Japanse media zijn dolblij met het punt van hun nationale ploeg tegen het Nederlands elftal op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De media uit het Aziatische land zijn vooral lyrisch over doelman .

Nederland en Japan namen het zondagavond in Dallas tegen elkaar op in de eerste speelronde op het WK. De ploeg van Ronald Koeman was tot twee keer toe op voorsprong gekomen, maar beide keren wisten de Aziaten weer langszij te komen: 2-2. Het Japanse Mainichi spreekt van een ‘waardevol gelijkspel’. “Dromen omzetten in werkelijkheid”, begint de krant, die de Japanse ploeg in de eerste helft ‘wat stijfjes’ vond ogen. “De tegenstander had de bal lange tijd in bezit. We hielden vol en werden daarbij ook geholpen door een aantal fantastische reddingen van doelman Zion Suzuki.”

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Virgil van Dijk zette Oranje vijf minuten na rust op voorsprong. “Nadat de impasse was doorbroken, leek Japan wakker te worden en richtten ze hun aandacht op het doel van de tegenstander”, gaat Mainichi verder. Het leverde na zeven minuten de gelijkmaker op. “Het drama ontvouwde zich helemaal aan het einde. Invaller Koki Ogawa kopte de bal via een teamgenoot in het doel, waardoor de stand weer gelijk werd en een zwaarbevochten punt werd veiliggesteld.”

Volgens Nikkan Sports is het punt van Japan tegen Oranje ‘veelbelovend’. “Japan pakte een punt tegen de grootste rivaal in Groep F en begon goed aan de zoektocht naar het ultieme doel dat ze nog moeten bereiken”, doelt de sportkrant op de wereldtitel. Met name het lengteverschil zorgde er volgens Nikkan Sports voor dat Japan het soms lastig had met Oranje. “De gemiddelde lengte van de Japanse basisopstelling was 180,3 cm, terwijl die van Nederland 186,4 cm was. Een verschil van 6 cm.”

Yomiuri komt in een artikel met veel lof voor de Japanse doelman Zion Suzuki. “De Japanse doelman hield stand tegen een aantal zenuwslopende scoringskansen van Nederland. Bij zijn WK-debuut maakte hij een reeks uitstekende reddingen en bezorgde Japan daarmee een cruciaal punt”, zo klinkt het.

Gekisaka is nog lovender over de sluitpost. “Zion is een god!”, klinkt het in de kop. “Doelman Zion Suzuki maakte vanaf het begin van de wedstrijd een aantal belangrijke reddingen.” De krant wijst onder meer naar een gekeerd schot van Donyell Malen in de openingsfase en een redding op een kopbal van de spits van Oranje na ruim een half uur spelen.