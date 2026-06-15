Live voetbal

Japanse media lyrisch over een man na gelijkspel tegen Oranje

15 juni 2026, 08:45
Nederland - Japan
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De Japanse media zijn dolblij met het punt van hun nationale ploeg tegen het Nederlands elftal op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De media uit het Aziatische land zijn vooral lyrisch over doelman Zion Suzuki.

Nederland en Japan namen het zondagavond in Dallas tegen elkaar op in de eerste speelronde op het WK. De ploeg van Ronald Koeman was tot twee keer toe op voorsprong gekomen, maar beide keren wisten de Aziaten weer langszij te komen: 2-2. Het Japanse Mainichi spreekt van een ‘waardevol gelijkspel’. “Dromen omzetten in werkelijkheid”, begint de krant, die de Japanse ploeg in de eerste helft ‘wat stijfjes’ vond ogen. “De tegenstander had de bal lange tijd in bezit. We hielden vol en werden daarbij ook geholpen door een aantal fantastische reddingen van doelman Zion Suzuki.”

Artikel gaat verder onder video

Virgil van Dijk zette Oranje vijf minuten na rust op voorsprong. “Nadat de impasse was doorbroken, leek Japan wakker te worden en richtten ze hun aandacht op het doel van de tegenstander”, gaat Mainichi verder. Het leverde na zeven minuten de gelijkmaker op. “Het drama ontvouwde zich helemaal aan het einde. Invaller Koki Ogawa kopte de bal via een teamgenoot in het doel, waardoor de stand weer gelijk werd en een zwaarbevochten punt werd veiliggesteld.”

Volgens Nikkan Sports is het punt van Japan tegen Oranje ‘veelbelovend’. “Japan pakte een punt tegen de grootste rivaal in Groep F en begon goed aan de zoektocht naar het ultieme doel dat ze nog moeten bereiken”, doelt de sportkrant op de wereldtitel. Met name het lengteverschil zorgde er volgens Nikkan Sports voor dat Japan het soms lastig had met Oranje. “De gemiddelde lengte van de Japanse basisopstelling was 180,3 cm, terwijl die van Nederland 186,4 cm was. Een verschil van 6 cm.”

Yomiuri komt in een artikel met veel lof voor de Japanse doelman Zion Suzuki. “De Japanse doelman hield stand tegen een aantal zenuwslopende scoringskansen van Nederland. Bij zijn WK-debuut maakte hij een reeks uitstekende reddingen en bezorgde Japan daarmee een cruciaal punt”, zo klinkt het.

Gekisaka is nog lovender over de sluitpost. “Zion is een god!”, klinkt het in de kop. “Doelman Zion Suzuki maakte vanaf het begin van de wedstrijd een aantal belangrijke reddingen.” De krant wijst onder meer naar een gekeerd schot van Donyell Malen in de openingsfase en een redding op een kopbal van de spits van Oranje na ruim een half uur spelen.

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • Gisteren, 23:55
  • Gisteren, 23:55
  • 13
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Japan

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Zion Suzuki

Zion Suzuki
Parma
Team: Parma
Leeftijd: 23 jaar (21 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Parma
20
0
2024/2025
Parma
37
0
2023/2024
Sint-Truiden
32
0
2023
Urawa
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws