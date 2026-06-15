moet het ontgelden bij de analisten van De Oranjezomer. De rechtsback van het Nederlands elftal zag er zondagavond bij de 1-1 van Japan zelf niet goed uit, maar maakte daarna wél een verwijtend gebaar richting doelman .

Na een 0-0 ruststand zette aanvoerder Virgil van Dijk Oranje in minuut 51 met een uitstekende kopbal op 1-0 tegen de Japanners. Lang hield de voorsprong echter niet stand: amper vijf minuten later schoot Keito Nakamura de gelijkmaker achter Verbruggen. De inzet van Nakamura ging door de benen van Dumfries en werd ook nog licht van richting veranderd door Jan Paul van Hecke, waardoor de duikende doelman er niet meer bij kon.

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In De Oranjezomer wordt de treffer van Nakamura geanalyseerd door de verschillende gasten. Robert Maaskant vindt dat Van Dijk in zijn interview met de NOS gelijk had met de stelling dat de goal 'te voorkomen' was geweest. "Hier mag het allemaal net wat feller", aldus de voormalige kroonprins van het Nederlandse trainersgilde, terwijl de beelden van de treffer worden vertoond. Daarop is te zien hoe Dumfries niet erg doortastend druk zet op de Japanner. "Op het moment dat je met 1-0 voorkomt dan moet je ook met het mes tussen de tanden. Op het moment dat je zó makkelijk vanaf de zestienmeter in mag schieten, dan is dat gewoon niet scherp genoeg verdedigd", aldus Maaskant.

Dan neemt Koert Westerman het woord: "Het mooiste vind ik nog wel Dumfries, die zich door de benen liet schiete en dan zó verwijtend gaat staan", zegt de commentator terwijl hij de rechtsback nadoet. "Daar kan ik heel slecht tegen", aldus Westerman. "Heel slecht", beaamt Hugo Borst. Khalid Boulahrouz ziet een patroon: "Dit heerst wel een beetje bij het Nederlands elftal. Kijken waar het probleem lag, maar niet bij mij want ik probeer te redden wat er te redden valt. Dat zag je Van Dijk ook een keer doen bij een kans die ze weggaven in de eerste helft. Die keek achterom van Ja, jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? Ik denk dan bij mezelf: Ja, vriend, jij staat er ook om de problemen op te lossen."

Maaskant vraagt Boulahrouz vervolgens of hij er in die situatie even zou opklappen bij Dumfries om hem te vragen wat hij nou staat te gebaren. "Je moet gewoon keihard en eerlijk met elkaar zijn", reageert De Kannibaal. "Dit zijn gewoon momenten, die zijn gewoon beslissend. Dus je moet heel hard voor elkaar zijn, maar je ziet nooit bij dit Nederlands elftal dat ze elkaar even hard aanpakken. Ik zeg niet dat dat altijd moet gebeuren, maar op sommige momenten mag je elkaar wel even wakker schudden. Dit gebeurt te vaak bij het Nederlands elftal. Er is niets aan de hand en we krijgen een goaltje tegen", besluit Boulahrouz.