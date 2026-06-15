Filip Joos haalt op Belgische televisie enorm hard uit naar Oranje

Op de Belgische televisie klinken er zeer kritische geluiden over de prestatie van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). Oranje gaf bij de WK-opener tot tweemaal toe een voorsprong uit handen en moest in Dallas genoegen nemen met een puntje.
Na een povere eerste helft ontbrandde het duel na rust volledig. Virgil van Dijk kopte Oranje zes minuten na rust op voorsprong, maar Kaoru Nakamaru bracht Japan zes minuten later alweer op gelijke hoogte.
Crysencio Summerville herstelde de voorsprong van Oranje vervolgens na ruim een uur weer in ere. Daarna plooide Nederland terug op eigen helft en wisselde bondscoach Ronald Koeman verdedigend: hij haalde Donyell Malen, Summerville, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo allemaal naar de kant ten faveure van Memphis Depay, Teun Koopmeiners, Quinten Timber, Nathan Aké en Brian Brobbey.
Oranje liep opzichtig achteruit en moest dat in de 88ste minuut uiteindelijk bekopen met de gelijkmaker van Daichi Kamada. Filip Joos verzorgde het commentaar bij Sporza en was in zijn slotwoord genadeloos over de wijze waarop Nederland de zege uit handen gaf.
“Oranje stelt zich vragen: was dit nodig?”, zei de Belgische commentator. “Oranje besloot om niet meer te voetballen, om daar te kruipen waar Nederland eigenlijk, gezien zijn status, nooit moet kruipen: in zijn schulp. Dat mag niet.”
Ook in de studio van Sporza klinken er kritische geluiden. “Koeman mag eigenlijk niet tevreden zijn als je twee keer voor hebt gestaan en een goal incasseert uit een corner. Is Nederland bewust ingezakt? Misschien niet helemaal, maar die wissels hebben dat wel een beetje in de hand gewerkt. Je geeft daarmee het signaal af van: we gaan dit alleen nog maar verdedigen”, aldus analist Gert Verheyen.
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ik weet niet..t leek wel alsod nederland niet verwacht dat japan ook eens de bal heeft en op goal gaat schieten ..ik vind beide goals maar knullig weggegeven..een goeie keeper had ze beide gehad joh..na de eeerste helft vond ik t eigenlijk al een wonder dat nederland met 1-0 voor stond
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ik weet niet..t leek wel alsod nederland niet verwacht dat japan ook eens de bal heeft en op goal gaat schieten ..ik vind beide goals maar knullig weggegeven..een goeie keeper had ze beide gehad joh..na de eeerste helft vond ik t eigenlijk al een wonder dat nederland met 1-0 voor stond