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Valentijn Driessen fileert grote schuldige van misstap Oranje

15 juni 2026, 01:09
Valentijn Driessen Vandaag Inside
Foto: © Talpa
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Eigen schuld, dikke bult. Valentijn Driessen is van mening dat Ronald Koeman het puntenverlies tegen Japan (2-2) volledig aan zichzelf te danken heeft. Het 'laffe' wisselbeleid van de bondscoach kwam Oranje volgens de journalist niet ten goede.

De analyse van Driessen die na afloop van het eerste WK-duel van het Nederlands elftal in De Telegraaf verscheen, is weinig hoopvol voor de rest van het eindtoernooi. De journalist is totaal niet onder de indruk geraakt van Oranje: 'Offensief heeft Nederland er moeite mee om het verschil te maken, maar als de ploeg defensief net zo kwetsbaar blijft als bij momenten tegen Japan, dan belooft dit weinig goeds voor de rest van het WK', schrijft Driessen.

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De verslaggever bestempelt het veldspel van Oranje als voorzichtig en angstig: 'In de eerste helft kampte de ploeg met een verlammende portie WK-stress. Oranje was voornamelijk bezig met verdedigen zonder enig initiatief te nemen. Het tempo lag bedroevend laag en er was totaal geen beweging. Gegokt werd op één of twee schakelmomenten, een corner of vrije trap', stelt Driessen.

Vervolgens riep het Nederlands elftal in de ogen van Driessen alle problemen over zichzelf af. Daar was Koeman volgens de journalist verantwoordelijk voor: 'In plaats van door te drukken na de 2-1 plooide Oranje zich terug en wisselde Koeman zijn ploeg uit het WK-duel. Hij haalde alle snelheid naar de kant met Cody Gakpo, Donyell Malen en Crysencio Summerville en ging voor het over de streep trekken van de voorsprong. Eigen schuld, dikke bult zou je kunnen zeggen, maar daar schiet niemand in Nederland wat mee op. Er zal snel verbetering moeten komen, want anders gaat de trip naar Amerika kort duren.'

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Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
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0
2
Nederland
0
0
0
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Zweden
0
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Tunesië
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