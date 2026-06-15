Bizarre actie van Micky van de Ven kost Oranje drie punten

Het Nederlands elftal heeft zondagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Japan. Een domper voor Oranje, aangezien de gelijkmaker van de Japanners viel in de absolute slotfase. Het dramatische verdedigen van zorgde ervoor dat Oranje in de slotseconden de drie punten verspeelde.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman leek hard op weg om een overwinning te boeken in de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Totdat Oranje in de slotfase te ver achteruit ging lopen en Japan alsmaar gevaarlijker werd. Uit een hoekschop viel uiteindelijk in de 88e minuut de gelijkmaker: 2-2. Daichi Kamada kopte raak. Opvallend is echter de manier waarop Kamada kon inkoppen.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder van Japan stond namelijk vogelvrij in het strafschopgebied van het Nederlands elftal. Uit beelden van de NOS blijkt dat Micky van de Ven hier schuldig aan is. De verdediger van Oranje is totaal niet alert en laat Kamada zomaar weglopen waardoor de Japanner ongestoord kon binnenkoppen. Een slaapmoment in de belangrijkste fase van de wedstrijd.

Zie hieronder de beelden van de NOS, waarop goed te zien is hoe Van de Ven de doelpuntenmaker uit het oog verliest.

© NOS/realtimes

Van de Ven was overigens niet de enige speler van het Nederlands elftal die iets te verwijten viel bij een tegendoelpunt. Ook klinkt er namelijk forse kritiek op Denzel Dumfries, die er niet goed uitzag bij het eerste doelpunt van Japan.