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Bizarre actie van Micky van de Ven kost Oranje drie punten

15 juni 2026, 00:22
Bizarre actie van Micky van de Ven kost Oranje drie punten
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Het Nederlands elftal heeft zondagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Japan. Een domper voor Oranje, aangezien de gelijkmaker van de Japanners viel in de absolute slotfase. Het dramatische verdedigen van Micky van de Ven zorgde ervoor dat Oranje in de slotseconden de drie punten verspeelde.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman leek hard op weg om een overwinning te boeken in de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Totdat Oranje in de slotfase te ver achteruit ging lopen en Japan alsmaar gevaarlijker werd. Uit een hoekschop viel uiteindelijk in de 88e minuut de gelijkmaker: 2-2. Daichi Kamada kopte raak. Opvallend is echter de manier waarop Kamada kon inkoppen.

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De middenvelder van Japan stond namelijk vogelvrij in het strafschopgebied van het Nederlands elftal. Uit beelden van de NOS blijkt dat Micky van de Ven hier schuldig aan is. De verdediger van Oranje is totaal niet alert en laat Kamada zomaar weglopen waardoor de Japanner ongestoord kon binnenkoppen. Een slaapmoment in de belangrijkste fase van de wedstrijd.

Zie hieronder de beelden van de NOS, waarop goed te zien is hoe Van de Ven de doelpuntenmaker uit het oog verliest.

Micky vd Ven Oranje
© NOS/realtimes

Van de Ven was overigens niet de enige speler van het Nederlands elftal die iets te verwijten viel bij een tegendoelpunt. Ook klinkt er namelijk forse kritiek op Denzel Dumfries, die er niet goed uitzag bij het eerste doelpunt van Japan.

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Nederland - Japan

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 25 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
35
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Japan
0
0
0
2
Nederland
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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