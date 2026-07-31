Marvin Compper lijkt de nieuwe hoofdtrainer van Royal Antwerp te worden. Belgische media gaan ervan uit dat de 41-jarige Duitser binnenkort op de Bosuil wordt gepresenteerd. Technisch directeur Marc Overmars heeft daarmee gekozen voor een relatief onbekende kandidaat zonder noemenswaardige ervaring als hoofdcoach. Compper krijgt de voorkeur boven de Nederlander Marink Reedijk.

Antwerp hoopt de aanstelling uiterlijk dit weekend af te ronden. Daarvoor moet de club van Overmars nog tot een akkoord komen met het Zwitserse Sankt Gallen, waar Compper momenteel als assistent-trainer werkzaam is. De voormalige verdediger staat op het punt om bij The Great Old voor het eerst op eigen benen te staan.

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Overmars had na het ontslag van Joseph Oosting, twee maanden geleden, meerdere kandidaten in beeld voor de trainersfunctie. Ook Reedijk, die met SK Beveren promotie wist af te dwingen, was serieus in de race. De technisch directeur heeft zijn keuze uiteindelijk echter laten vallen op Compper, die ondanks zijn beperkte bekendheid als trainer indruk heeft gemaakt op de Antwerpse beleidsbepalers.

Compper gevormd door Rangnick en Red Bull

Als voetballer bouwde Compper aanzienlijk meer naamsbekendheid op. De centrale verdediger kwam uit voor Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Fiorentina en RB Leipzig. Voor Hoffenheim speelde hij 171 wedstrijden. Daarnaast verscheen hij één keer in het shirt van de Duitse nationale ploeg.

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Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan in 2020 begon Compper aan zijn trainerscarrière. Hij werkte als assistent bij MSV Duisburg en werd vervolgens door Ralf Rangnick naar Lokomotiv Moskou gehaald. Daar fungeerde hij ook korte tijd als interim-trainer. Vervolgens deed hij ervaring op bij de Onder-19 van RB Leipzig en Sankt Gallen.

Zijn samenwerking met Rangnick en zijn periode bij Leipzig hebben Compper gevormd volgens de principes van de Red Bull-school. Antwerp mag onder de Duitser daarom aanvallend voetbal met veel intensiteit verwachten.

Bekend met België

Hoewel Compper voor veel Antwerp-supporters een onbekende naam zal zijn, is het Belgische voetbal geen volledig nieuw terrein voor hem. De Duitser volgde zijn Pro License-opleiding in België en maakte tijdens die cursus onder meer een kijkstage mee bij het Bayern München van Vincent Kompany.

Tijdens de opleiding bouwde Compper ook een goede relatie op met Faris Haroun. De voormalig middenvelder is assistent-trainer bij Antwerp en nam de afgelopen periode tijdelijk de taken van hoofdtrainer waar. Die band kan Compper helpen bij zijn eerste klus als eindverantwoordelijke.