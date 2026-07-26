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Nemanja Gudelj kan verrassende transfer naar België maken

26 juli 2026, 19:15
Nemanja Gudelj
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Nemanja Gudelj lijkt voorlopig niet terug te keren in de Eredivisie. De transfervrije middenvelder werd de afgelopen periode in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland, maar krijgt nu interesse uit België. Antwerp FC heeft de 34-jarige Serviër op de radar en wil hem naar de club halen.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Antwerp is volgens de Belgische krant op zoek naar een ervaren kracht die het middenveld kan leiden en heeft daarvoor zijn oog laten vallen op Gudelj. "Antwerp probeert een nieuwe leider voor het middenveld binnen te halen. Het gaat om een grote naam: de Serviër Nemanja Gudelj (34), die zonder contract zit", schrijft de krant.

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Gudelj zit zonder club nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Sevilla. Sindsdien is de routinier transfervrij, waardoor verschillende clubs de mogelijkheid hebben om hem zonder transfersom vast te leggen.

Gudelj eerder genoemd bij terugkeer naar Eredivisie

Een terugkeer naar de Eredivisie leek eerder tot de mogelijkheden te behoren voor Gudelj. De middenvelder speelde in Nederland al voor NAC Breda, AZ en Ajax, voordat hij via een buitenlands avontuur bij onder meer Sporting Lissabon en Sevilla terechtkwam.

Eerder werd ook het Spaanse Cádiz FC genoemd als mogelijke bestemming voor de Serviër. Vooralsnog lijkt een overstap naar Nederland echter niet concreet, terwijl Antwerp zich nadrukkelijk in de strijd heeft gemengd.

De Belgische club kende een teleurstellend seizoen 2025/26 en eindigde als tiende. Antwerp wil de selectie versterken met meer ervaring en kijkt daarbij naar spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Gudelj heeft die ervaring, zowel op het middenveld als centraal achterin.

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Nemanja Gudelj

Nemanja Gudelj
Leeftijd: 34 jaar (16 nov. 1991)
Positie: V, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sevilla
34
2
2024/2025
Sevilla
31
1
2023/2024
Sevilla
22
1
2022/2023
Sevilla
34
3

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0
0
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0
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