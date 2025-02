Alejandro Hernández kan actie Frenkie de Jong niet waarderen, Nemanja Gudelj duwt hem weg

Fermín López is met een rode kaart van het veld gestuurd in de wedstrijd tussen Sevilla en FC Barcelona. De 21-jarige middenvelder beging een forse tackle op Djibril Sow.

Na een uur spelen zette López de forse tackle in. Weliswaar tikte hij eerst de bal weg, maar daarna raakte hij Sow met zijn hooggeheven been. Scheidsrechter Alejandro Hernández deelde in eerste instantie een gele kaart uit, maar bekeek op advies van zijn videoscheidsrechter de beelden en besloot een rode kaart te geven.

Artikel gaat verder onder video

Frenkie de Jong, die de aanvoerdersband droeg bij Barcelona omdat Ronald Araújo geblesseerd was uitgevallen in de eerste helft, probeerde Hernández nog af te stoppen voordat de arbiter naar het tv-scherm liep. Hernández kon dat niet waarderen en gebaarde De Jong om opzij te gaan. Nemanja Gudelj duwde De Jong weg en maakte ruimte voor Hernández.

© Ziggo Sport

Op het moment van de rode kaart leidde Barcelona met 1-3. Robert Lewandowski (0-1) en Ruben Vargas (1-1) scoorden voor de rust. Na de pauze maakte invaller López er 1-2 van en tilde Raphinha de voorsprong naar 1-3. De Jong werd in de 71ste minuut naar de kant gehaald en vervangen door Eric García.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

𝐀𝐮! Wat een lompe actie 🤕

En dat wordt bestraft met rood! 🟥#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCBarça — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Joan Laporta geeft duidelijk signaal af over toekomst Frenkie de Jong in Barcelona'

De toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona blijft de gemoederen bezighouden.