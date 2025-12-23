Live voetbal 1

'Monaco niet verder met Barça-huurling Ansu Fati'

Ansu Fati als wisselspeler van AS Monaco
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
23 december 2025, 15:01

AS Monaco heeft nú al besloten om Ansu Fati komende zomer niet definitief over te nemen van FC Barcelona. Dat meldt de Franse journalist Romain Molina althans op X. De Monegasken hebben de mogelijkheid om het voormalige supertalent voor 'slechts' twaalf miljoen euro in te lijven, maar zouden daar dus vanaf zien.

Fati is nog altijd maar 23 jaar oud,. Hij gold in zijn tienerjaren als een van de grootste beloften bij Barcelona. Mede door veelvuldig blessureleed wist hij die echter nooit helemaal in te lossen. Vorig seizoen werd de tienvoudig Spaans international daarom al verhuurd aan Brighton & Hove Albion, maar ook daar belandde hij in de lappenmand en - na zijn rentree - uiteindelijk op de bank.

Afgelopen zomer leek een tijdelijke overstap naar Monaco uitkomst te bieden voor Fati. Met vijf doelpunten in zijn eerste drie competitiewedstrijden begon zijn avontuur in de Ligue 1 ook veelbelovend, maar daarna kwam opnieuw de klad erin. Begin oktober werd trainer Adi Hütter bovendien op straat gezet en vervangen door Sébastien Pocognoli, oud-speler van onder meer AZ. Onder leiding van de Belg kwam Fati nog niet één keer tot scoren en verloor hij dan ook zijn basisplaats.

Molina schrijft op X dat Monaco nu al genoeg heeft gezien van Fati. De aanvaller zal uiterlijk aan het einde van het seizoen dan ook terugkeren naar Barcelona, waar hij nog vastligt tot medio 2028. Zijn sportieve toekomst lijkt echter uitgespeeld in stadion Camp Nou.

'Ajax aast op Barcelona-belofte Álvaro Cortés (20)'

'Ajax aast op Barcelona-belofte Álvaro Cortés (20)'

  • vr 19 december, 21:49
  • 19 dec. 21:49
FC Barcelona-keeper Marc-André Ter Stegen

Ajax toont interesse in Marc-André ter Stegen, die Amsterdammers keiharde 'nee' verkoopt

  • wo 17 december, 19:33
  • 17 dec. 19:33
Raphinha

Vrouw Raphinha is woedend na nieuwe FIFA-omissie en slaat om zich heen

  • di 16 december, 06:25
  • 16 dec. 06:25
Anssumane Fati Vieira

Anssumane Fati Vieira
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 23 jaar (31 okt. 2002)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
10
5
2024/2025
Barcelona
6
0
2023/2024
Brighton
19
2
2023/2024
Barcelona
3
0

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lens
16
15
37
2
Paris SG
16
21
36
3
Marseille
16
21
32
4
Lille
16
13
32
5
Lyon
16
6
27

