PSV staat open voor een vertrek van , zo stelt clubwatcher Rik Elfrink in de podcast Heet van de Herdgang. Naast Álvaro Rodríguez en Hee-chan Hwang is ook voormalig RKC-spits in beeld om de Amerikaan te vervangen in Eindhoven.

Fulham hoopt Pepi deze winter nog los te weken bij PSV. De Amerikaan kampt momenteel met een gebroken arm, maar de verwachting is dat hij binnen drie tot vier weken weer helemaal fit is, zo meldde Elfrink woensdagochtend. De verslaggever stelde dat Fulham het laatste bod niet meer wil verhogen, terwijl PSV ook niet meer wil zakken met de vraagprijs. “Deal nog niet geklapt, maar niet rond”, schreef de clubwatcher.

In Heet van de Herdgang gaat Elfrink dieper in op de situatie rond Pepi. “Het is nog spannend. Die transfer moet overigens volgende week maandag wel zijn afgerond”, legt de journalist uit. “Er is 32 miljoen euro geboden, maar mijn indruk is dat PSV nog een paar miljoen meer wil vangen. Ze staan er wel voor open om hem te verkopen.” Mocht de spits alsnog vertrekken, zal PSV wel een vervanger moeten aantrekken.

“Die lijstjes liggen klaar”, verzekert Elfrink. De afgelopen periode vielen onder meer de namen van Hwang en Rodríguez als mogelijke nieuwe spitsen, maar daar voegt de PSV-volger nu nog een naam aan toe: Biereth. De 22-jarige Deen speelde in seizoen 2022/23 een jaar op huurbasis bij RKC Waalwijk, waar hij in dertien duels twee keer scoorde. Sinds begin 2025 speelt hij bij AS Monaco, dat een bedrag van dertien miljoen euro betaalde aan Sturm Graz. In dienst van de Monegasken kwam Biereth tot 44 duels, waarin hij zeventien keer scoorde en drie assists gaf.

Naast de komst van een vervanger van Pepi, heeft Elfrink ook nog wel een suggestie voor een alternatieve optie in de punt van de aanval: Tobias Lauritsen. De Noor beschikt over een aflopend contract bij Sparta. “Dan zou Lauritsen eigenlijk de Armando Obispo van afgelopen zaterdag zijn, die als stormram tegen NAC Breda naar voren werd gestuurd. Lauritsen is geen buitenkansje, maar de vraag is of hij voetballend mee kan bij PSV. Ze willen eigenlijk alleen kwaliteit, iemand die echt meekan. Dat hebben ze in ieder geval gezegd. Je kunt bij Lauritsen wel vraagtekens zetten. Maar puur als breekijzer zou ik dat een goede speler vinden.” Elfrink benadrukt dat hij in Lauritsen geen vervanger van Pepi ziet.